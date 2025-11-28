عصير يساعد في ضبط ضغط الدم وتقليل الالتهابات.. لايفوتك

يعد عصير البرتقال الطبيعي من المشروبات المفيدة لصحة القلب، حيث يمكن أن يقدم فوائد كبيرة تتجاوز محتواه من الفيتامينات، إذ يساعد على تعديل نشاط الجينات المرتبطة بالالتهابات وضغط الدم، مما يساهم في تحسين أداء القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.



تشير أبحاث علمية حديثة إلى أن تناول عصير البرتقال الطبيعي بانتظام قد يقدم فوائد مهمة لصحة القلب، ليس فقط لاحتوائه على الفيتامينات، بل لقدراته المحتملة على التأثير في نشاط آلاف الجينات داخل الجسم.

في دراسة جديدة، تابع الباحثون مجموعة من البالغين الذين شربوا 500 مل من عصير البرتقال المبستر يوميا لمدة شهرين.

وفقا لما ذكره موقع arabic.rt، بعد 60 يوما، لاحظ الباحثون انخفاض نشاط عدد من الجينات المرتبطة بالالتهابات وارتفاع ضغط الدم، منها NAMPT وIL6 وIL1B وNLRP3، بالإضافة إلى انخفاض نشاط جين SGK1 المسؤول عن احتفاظ الكلى بالصوديوم.

وهذه التغيرات تدعم نتائج سابقة تشير إلى أن شرب عصير البرتقال يوميا يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم لدى الشباب.

فوائد عصير البرتقال



أوضحت النتائج أن العصير لا يرفع مستويات السكر فقط، بل قد يحدث من خلاله تحولات دقيقة في أنظمة تنظيم الجسم، تساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

ويعزى ذلك إلى مركبات طبيعية في الحمضيات، أبرزها الهسبريدين، وهو فلافونويد معروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

كما تختلف الاستجابة من شخص لآخر؛ فقد أظهر الأشخاص أصحاب الوزن الزائد تغيرات أكبر في الجينات المرتبطة بالتمثيل الغذائي للدهون، بينما كان تأثير العصير أقوى على مسارات الالتهاب لدى الأشخاص النحيفين.

وفق مراجعة لـ 15 دراسة شملت 639 مشاركا، ساعد الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال في خفض مقاومة الإنسولين ومستويات الكوليسترول، وهما عاملان أساسيان في زيادة مخاطر أمراض القلب.