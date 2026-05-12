أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك في القرار رقم (63) لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 16 فرداً و5 كيانات في قائمة الإرهاب المحلية، وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.

وبموجب القرار الصادر اليوم الثلاثاء، على جميع الجهات الرقابية في الإمارات القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.