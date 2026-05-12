إعلان

تفاصيل مقابلة البابا تواضروس مع التلفزيون الكرواتي.. ماذا قال؟

كتب : أحمد العش

11:10 م 12/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    البابا تواضروس (3)
  • عرض 3 صورة
    البابا تواضروس (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرت القناة الرابعة بالتلفزيون الكرواتي، اليوم الثلاثاء، مقابلة مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على هامش زيارته إلى كرواتيا، تناولت أبعاد الهوية الروحية واللاهوتية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها التاريخي.

وخلال المقابلة التي أجرها الإعلامي الكرواتي رومانو بولكوفيتش مقدم برنامج "واحد لواحد"، تم تسليط الضوء على خصائص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الروحية والطقسية، وتراثها التاريخي، وقدرتها على الثبات والاستمرار عبر القرون.

تفاصيل مسيرة البابا تواضروس من الصيدلة إلى الكنيسة

تناول الحوار الجوانب الشخصية في حياة البابا تواضروس الثاني، والتحول الذي شهده من العمل في مجال الصيدلة إلى قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إضافة إلى تحديات القيادة الدينية في العصر الحديث.

وتطرقت المقابلة إلى العلاقة بين الكنيسة والدولة في مصر، والتعايش بين المسيحيين والمسلمين، ودور الشباب داخل الكنيسة، إلى جانب العلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية وآفاق الحوار المسيحي المشترك.

تحديات المسيحيين ودور القيادات الدينية

تناول الحوار أيضًا التحديات التي يواجهها المسيحيون في الشرق الأوسط، ودور القيادات الدينية في مواجهة التطرف، وإمكانية أن يصبح الدين جسرًا للتواصل بين الشعوب وتعزيز السلام.

اقرأ أيضًا:

في الذكرى العاشرة لتدشينها.. البابا تواضروس يصلي في كاتدرائية العذراء المنتصرة بڤيينا

البابا تواضروس يبدأ جولة خارجية تشمل تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا

البابا تواضروس يستقبل رئيس فنلندا ويؤكد: العالم في حاجة إلى المحبة والسلام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز إرسال صور خاصة للزوج المسافر؟.. أستاذة بالأزهر توضح
أخبار مصر

هل يجوز إرسال صور خاصة للزوج المسافر؟.. أستاذة بالأزهر توضح
محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
رياضة محلية

محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
بعد وفاة عبدالرحمن أبو زهرة.. صلاح عبدالله يعلن وصيته على الهواء
زووم

بعد وفاة عبدالرحمن أبو زهرة.. صلاح عبدالله يعلن وصيته على الهواء
لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
رياضة محلية

لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
أخبار مصر

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية