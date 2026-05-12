أجرت القناة الرابعة بالتلفزيون الكرواتي، اليوم الثلاثاء، مقابلة مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على هامش زيارته إلى كرواتيا، تناولت أبعاد الهوية الروحية واللاهوتية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها التاريخي.

وخلال المقابلة التي أجرها الإعلامي الكرواتي رومانو بولكوفيتش مقدم برنامج "واحد لواحد"، تم تسليط الضوء على خصائص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الروحية والطقسية، وتراثها التاريخي، وقدرتها على الثبات والاستمرار عبر القرون.

تفاصيل مسيرة البابا تواضروس من الصيدلة إلى الكنيسة

تناول الحوار الجوانب الشخصية في حياة البابا تواضروس الثاني، والتحول الذي شهده من العمل في مجال الصيدلة إلى قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إضافة إلى تحديات القيادة الدينية في العصر الحديث.

وتطرقت المقابلة إلى العلاقة بين الكنيسة والدولة في مصر، والتعايش بين المسيحيين والمسلمين، ودور الشباب داخل الكنيسة، إلى جانب العلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية وآفاق الحوار المسيحي المشترك.

تحديات المسيحيين ودور القيادات الدينية

تناول الحوار أيضًا التحديات التي يواجهها المسيحيون في الشرق الأوسط، ودور القيادات الدينية في مواجهة التطرف، وإمكانية أن يصبح الدين جسرًا للتواصل بين الشعوب وتعزيز السلام.

