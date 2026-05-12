6 أطعمة تقلل ارتفاع السكر في الدم.. احذرها

كتب : أسماء العمدة

08:00 م 12/05/2026

في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بمرض السكري، أصبح من الضروري إعادة النظر في عاداتنا الغذائية اليومية، خاصة وجبة الإفطار التي تمثل حجر الأساس في تنظيم مستوى السكر في الدم طوال اليوم.

ما هي الأطعمة التي تقلل ارتفاع السكر في الدم؟

وأوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن هناك 6 أطعمة تقلل ارتفاع السكر في الدم يمكن اختيار وجبات منها يوميا، لما لها من دور فعال في دعم مرضى السكري وتحسين حساسية الإنسولين.

الشوفان

وتابع القيعي في تصريحات لمصراوي، أن الشوفان من أفضل الخيارات لوجبة الإفطار، لاحتوائه على الألياف القابلة للذوبان، خاصة "بيتا جلوكان"، التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يحافظ على استقراره لفترة أطول.

البيض

وبين أن البيض مصدرا غنيا بالبروتين عالي الجودة، ويساهم في تقليل الشعور بالجوع وتحسين التحكم في الشهية، دون التسبب في ارتفاع مفاجئ لمستويات السكر.

الزبادي اليوناني

وأشار إلى أن الزبادي اليوناني يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليل من الكربوهيدرات، كما يدعم صحة الجهاز الهضمي بفضل البروبيوتيك، ما ينعكس إيجابا على التمثيل الغذائي.

المكسرات (اللوز والجوز)

وأوضح أن المكسرات غنية بالدهون الصحية والألياف، وتساعد في تقليل مقاومة الإنسولين، كما تساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي

وأضاف أن الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي مثل التفاح والتوت والفراولة، فهي تمنح الجسم سكريات طبيعية ببطء دون التسبب في ارتفاع حاد في السكر.

خبز الحبوب الكاملة

وكشف أن خبز الحبوب الكاملة بديل صحي للخبز الأبيض، إذ يحتوي على ألياف تبطئ امتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد في التحكم بمستوى السكر.

