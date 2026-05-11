صحة الأمعاء جزء أساسي من صحة الجسم العامة، إذ يؤثر ميكروبيوم الأمعاء على الهضم، المناعة، ويمكن تحسين صحة الأمعاء عبر تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والألياف والبوليفينولات.

وفقا لموقع "verywellhealth"، إليك أبرز 5 أطعمة تساعد على دعم الأمعاء بشكل طبيعي:

لماذا يُعتبر الزبادي اليوناني مفيد لأمعائك؟

منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي اليوناني والكفير تحتوي على البروبيوتيك، وهي كائنات دقيقة مفيدة تدعم توازن ميكروبيوم الأمعاء.

يساعد تناولها بانتظام على تعزيز البكتيريا النافعة وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما يمكن إضافتها مع العصائر، الشوفان، أو الصلصات للحصول على فوائد إضافية.

ما دور الشوفان في دعم الأمعاء؟

الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان مثل بيتا جلوكان، التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، إضافة إلى زيادة تنوع ميكروبيوم الأمعاء وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.

كيف تُفيد بذور الشيا جهازك الهضمي؟

بذور الشيا الصغيرة غنية بالألياف، والدهون الصحية، والبوليفينولات التي تدعم صحة الأمعاء، كما تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وزيادة حجم البراز، ما يسهل عملية الهضم.

يمكن إضافتها للعصائر، الشوفان المنقوع، أو الزبادي للحصول على جرعة سريعة من الألياف.

لماذا يعد التوت مفيدا لأمعائك؟

يسهم تناول التوت في الحفاظ على تنوع ميكروبيوم الأمعاء ويدعم صحة القولون، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من لألياف الغذائية والبوليفينولات التي تغذي البكتيريا النافعة.

ما أهمية البقوليات مثل الفاصوليا والعدس؟

تحتوي البقوليات على مستويات عالية من الألياف والنشا المقاوم، التي تستخدمها البكتيريا المفيدة لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تعزز صحة القولون، كما تسهم أيضا في الشعور بالشبع وتوفر البروتين والحديد، ما يجعلها خيارا عمليا لتحسين صحة الأمعاء.

