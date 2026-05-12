مدرعة بقيادة يمينية.. سيارة الرئيس السيسي تلفت الأنظار في كينيا

كتب : وكالات

09:46 م 12/05/2026

لفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأنظار خلال وصوله إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات، بعدما ظهر داخل سيارة مرسيدس-مايباخ مدرعة ومخصصة بقيادة يمينية، وهي ميزة نادرة بين سيارات رؤساء الدول الزائرين.

وسرعان ما أصبح وصول الرئيس السيسي محل نقاش بين المراقبين وخبراء الأمن والجمهور، حيث أشار كثيرون إلى التصميم غير المعتاد للمركبة الفاخرة عالية الحماية، حسبما قالت وسائل إعلام محلية كينية.

وعلى عكس معظم سيارات الرؤساء وكبار المسؤولين الزائرين التي تكون عادة بقيادة يسارية، احتفظت سيارة السيسي بإعداد القيادة اليمنى، بما يتوافق مع نظام السير وقوانين المرور في كينيا.

وقد برز هذا التفصيل بوضوح فور دخول الموكب إلى مجمع مركز المؤتمرات وسط إجراءات أمنية مشددة.

تفاصيل السيارة

السيارة المدرعة الثقيلة، والمخصصة خصيصًا للنقل الرئاسي، عكست مستوى الحماية المرتفع المرتبط عادة بقادة العالم. وجمعت سيارة المايباخ السوداء بين الفخامة وميزات الحماية المتقدمة والتصميم الهادئ المستخدم غالبًا في أساطيل النقل الدبلوماسي الرفيعة.

ويقول خبراء أمنيون إن السيارات الرئاسية غالبًا ما يتم تعديلها وفقًا للتفضيلات الشخصية والبروتوكولات الأمنية والمتطلبات التشغيلية الخاصة بكل رئيس دولة حسبما نقلت وسائل إعلام كينية.

وفي بعض الحالات، يسافر القادة بسيارات معدلة خصيصًا يتم نقلها من بلدانهم خلال الزيارات الرسمية الخارجية. وقد جذب موكب السيسي اهتمامًا واسعًا من الجمهور ووسائل الإعلام، حيث علّق العديد من الكينيين عبر الإنترنت على تميز السيارة وتصميمها بقيادة يمينية.

وبالنسبة لكثير من المراقبين، أتاح هذا الوصول لمحة نادرة عن التعقيدات اللوجستية والتخطيط الأمني المتطور المصاحب لترتيبات حماية الرؤساء.

وكان الرئيس السيسي يشارك في فعاليات رسمية داخل مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات ضمن أنشطة دبلوماسية رفيعة المستوى تتعلق بالتعاون الإقليمي والتجارة والبنية التحتية والعلاقات الثنائية بين كينيا ومصر.

وتأتي الزيارة في وقت تواصل فيه الدول الإفريقية تعزيز علاقاتها عبر الشراكات الاقتصادية والتعاونات الاستراتيجية.

وعادة ما تصاحب الزيارات الدبلوماسية لرؤساء الدول عمليات أمنية موسعة يتم تنسيقها بين حكومات الدول المضيفة والفرق الأمنية الأجنبية.

كما تكون السيارات المستخدمة من قبل الرؤساء مجهزة بأنظمة اتصالات متطورة، ودروع حماية معززة، وإجراءات طوارئ، وتقنيات تنقل آمنة مصممة لتحمل مختلف التهديدات المحتملة.

