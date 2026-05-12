تحدث الفنان صلاح عبد الله عن معنى الوفاء الحقيقي بعد رحيل الفنانين، مؤكدًا أن ما يبقى للإنسان ليس المظاهر أو الكلمات الكبيرة، بل الدعاء الصادق والسيرة الطيبة التي يتركها في قلوب الناس.

وصية صلاح عبدالله

ووجه صلاح عبدالله رسالة لجمهوره ومحبيه في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، قائلًا: "مش عايزكم تزعلوا عليا أوي.. كفاية نص ساعة أو ربع ساعة وعيشوا حياتكم عادي".



وأضاف: "أنا ممكن أقول لما أموت عملتوا إيه، بس مش دلوقتي، لكن المهم هو الناس تفتكر الحلو والخير بعد الرحيل".

وأشار إلى أن الحديث عن الموت هذا ليس وقته، لكنه يحمل رسالة واضحة بأن الوفاء الحقيقي يكون في الدعاء لا في الحضور الشكلي فقط، مشددًا، على أن النجوم بعد رحيلهم لا يرون إلا ما يقدمه لهم الناس من دعاء ومحبّة.

موعد عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".

وكتب: "تلقي العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قاعة السلام غدًا الأربعاء 13 مايو إن شاء الله".

وشيعت جنازة الفنان الراحل اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وفقًا لوصيته، حيث مر جثمانه من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة في مشهد وداع مؤثر.

