دراسة تحذر: عصير الفاكهة ليس صحيًا كما تعتقدين

رغم اعتباره مشروبا صحيا شائعا، حذرت دراسة حديثة من أن تناول عصير الفاكهة يوميا قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، ما يطرح تساؤلات حول سلامة هذه العادة الغذائية.

حلل فريق من جامعة نانجينغ الطبية والأكاديمية الصينية للعلوم بيانات النظام الغذائي لأكثر من 86 ألف امرأة في المملكة المتحدة على مدى عشر سنوات، حيث تم خلال هذه الفترة تشخيص 2644 حالة بسرطان الثدي.

عصير الفاكهة

وأظهرت النتائج أن تناول كوب واحد يوميا من عصير الفاكهة أو الخضار يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالمرض بنسبة 13%، وهي نسبة أعلى مقارنة بالمشروبات الغازية أو المحلاة بالسكر، مما يضع تساؤلات حول ما إذا كان العصير "آمنا" كما يعتقد.

أرجع الباحثون هذه العلاقة إلى المستويات العالية من الفركتوز في العصير، وهو نوع من السكر يستقلب في الكبد.

وأوضحوا أن الاستهلاك المفرط للفركتوز قد يؤدي إلى تراكم الدهون وتغيرات في عملية التمثيل الغذائي، ما يسبب تغيرات هرمونية تهيئ البيئة لنمو أورام الثدي.

واقترح الفريق استبدال العصير ببدائل منخفضة السعرات أو محلاة صناعيا، إذ ارتبط هذا التغيير بانخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 10%.

الكمية ونوع العصير

أوضحت الدراسة أن الخطر يرتبط بتناول 250 مل يوميا من عصير الفاكهة والخضروات – أي أعلى من الحد الموصى به من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "150 مل".

كما لم تفرق الدراسة بين العصير الطازج والمعلب، ما يشير إلى أن الكمية هي العامل الحاسم أكثر من النوع.

توصيات الباحثين

أكد الباحثون على أهمية تناول الفواكه والخضروات الكاملة بدل العصير، مشيرين إلى أن العناصر الغذائية في الفاكهة الكاملة، مثل الفيتامينات والألياف، تخفف من آثار السكر الضار وتوفر حماية وقائية.