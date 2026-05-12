الدوري المصري

الجونة

0 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

0 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

2 1
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

2 3
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

1 0
21:00

الهلال

لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا

كتب : هند عواد

09:57 م 12/05/2026 تعديل في 09:57 م
ودع النادي الإسماعيلي الدوري الممتاز رسميًا بعد خسارته اليوم الثلاثاء من وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة من مرحلة الهبوط ليودع دوري الأضواء للمرة الثانية في تاريخه.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي هبط من الدوري المصري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية مرة واحدة فقط طوال تاريخه. وحدث ذلك في موسم 1957 / 1958، واستمر الفريق في الدرجة الأدنى لمدة 4 مواسم متتالية قبل أن يعود من جديد لدوري الأضواء موسم 1962 / 1963.

هزيمة الإسماعيلي من وادي دجلة

خسر الإسماعيلي من وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة 48 في صدارة المجموعة، بينما يبقى رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز الأخير.

هبوط الإسماعيلي من الدوري الممتاز

بهذه الخسارة، يهبط الإسماعيلي من الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين، لثاني مرة في تاريخه منذ موسم 1957-1958، فبهذه الهزيمة يصبح الفارق بينه وبين المركز الـ11، 10 نقاط.

ويتبقى 3 جولات فقط على نهاية الموسم، وفي حالة فوز الإسماعيلي في الثلاث مباريات المتبقية، سيصل رصيده للنقطة 28 نقطة، بالتالي لن يصل إلى المركز الـ11.

مدرعة بقيادة يمينية.. سيارة الرئيس السيسي تلفت الأنظار في كينيا
إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
فيديو وصور- ليلى زاهر تستعرض حملها على السجادة الحمراء في مهرجان كان
"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب
لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
