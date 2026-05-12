كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية عن صدور توجيهات جديدة للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات دائمة، من خلال إتاحة تجديد نموذج المرافق حال انتهاء مدة صلاحيته بشروط محددة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم إبلاغ المراكز التكنولوجية بمراكز المدن والأحياء بالسماح بتجديد نموذج المرافق الذي مرّ على إصداره أكثر من 6 أشهر ولم يتجاوز عامًا كاملًا، لمدة إضافية تصل إلى 6 أشهر، وذلك بدلًا من استخراج نموذج جديد بالكامل كما كان معمولًا به سابقًا.

تسهيلات جديدة

وأوضحت المصادر أن نموذج المرافق، سواء الصادر ضمن تراخيص البناء أو ملفات التصالح في مخالفات البناء، كان يفقد الاعتداد به عقب مرور 6 أشهر من تاريخ إصداره، ما كان يُلزم المواطن باستخراج نموذج جديد.

وأضافت أن التعليمات الجديدة تتيح للمواطن التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لتقديم نموذج المرافق المنتهي، على أن يتولى المركز مخاطبة الجهات المعنية واتخاذ إجراءات تجديده لمدة أخرى، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى دائمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العدادات الكودية التي تم تركيبها سابقاً كانت في بعض المناطق العشوائية والمباني المخالفة وقد جاءت كحل مؤقت للتعامل مع أوضاع قائمة بالفعل، موضحًا أن هذه العقارات تم توصيل الكهرباء إليها بصورة مخالفة وفي بعض الحالات كانت تمثل سرقات للتيار الكهربائي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الإجراء القانوني الصحيح في مثل هذه الحالات يتمثل في إزالة العقار المخالف وعدم توصيل أي مرافق له، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي وقدمت حلًا مؤقتًا من خلال العدادات الكودية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضح مدبولي أن المواطن بمجرد تقنين وضعه القانوني سيحصل على الدعم والامتيازات التي يحصل عليها أي مواطن ملتزم، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع المخالف يمنح الدولة الحق في تحصيل مستحقاتها كاملة دون الاستفادة من أوجه الدعم المختلفة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تسوية الملفات بشكل نهائي والاستفادة من الخدمات بصورة قانونية كاملة.

