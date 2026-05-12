الكويت تعلن ضبط النائب السابق وليد الطبطبائي بالتنسيق مع السعودية.. فيديو

كتب : وكالات

11:17 م 12/05/2026

وزارة الداخلية الكويتية

نشرت وزارة الداخلية الكويتية مقطع يوثق لحظة القبض على النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، مؤكدة أن عملية الضبط تمت بالتعاون والتنسيق الأمني مع المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة الكويتية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من ضبط متهم هارب ومحكوم عليه في إحدى القضايا، وذلك لاستكمال مدة محكوميته المتبقية بعد خروجه من البلاد، مشيرة إلى أنه تم استلامه في منفذ السالمي.

وأكدت الداخلية الكويتية، أن عملية الضبط جاءت نتيجة التنسيق الأمني المشترك وتبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين الجهات الأمنية المختصة في البلدين.

وأعربت الداخلية الكويتية، عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية السعودية، وعلى رأسها الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، لسرعة الاستجابة والتعاون المثمر في ضبط وتسليم المتهم.

وأضافت الوزارة الكويتية، أن هذا التعاون يجسد الشراكة الأمنية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الوزارة الكويتية، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على أسباب وملابسات خروج المتهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسبب، مؤكدة أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء وعلى كل من يحاول مخالفة القانون والهروب من العدالة.

الكويت وليد الطبطبائي الداخلية السعودية الداخلية الكويتية

