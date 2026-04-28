لا يوجد شخص على وجه الأرض لا يبحث عن السعادة، فجميعنا نحاول أن نكون سعداء دائما على الرغم من ضغوط الحياة التي نمر بها.



الحالة النفسية لكل شخص تتحكم في الكثير من أمور حياته، وفي حال كونها جيدة ومستقرة يستطيع الإنسان بذل مجهود أكبر وتحقيق الكثير من الأهداف.

عادات صحية يمكن من خلالها تحسين الحالة النفسية

ونوضح في السطور التالية بعض العادات الصحية التي يمكن من خلالها تحسين الحالة النفسية والمزاج وذلك بحسب ما ذكره موقع healthline.

1-الرياضة

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على موازنة المواد الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن التوتر والقلق والاكتئاب، كما تعزز السعادة والرضا عن الحياة.

2-احصل على قسط كاف من النوم

يحتاج معظم البالغين إلى سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة. إذا وجدت نفسك تقاوم الرغبة في أخذ قيلولة خلال النهار، أو شعرت عموما بالإرهاق والتشوش، فقد يكون جسمك يخبرك أنه بحاجة إلى مزيد من الراحة، إذ أن النوم الكافي ضروري للصحة الجيدة، ووظائف الدماغ، والراحة النفسية.

3-التخلص من الفوضى

قد يبدو التخلص من الفوضى مشروعا ضخما، لكن تخصيص 20 دقيقة فقط أسبوعيا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا، فالاستغناء عن الأشياء التي لم تعد ضرورية أمر سيشعرك بالراحة النفسية والسعادة.

4-تكوين صداقات

يعتبر الإنسان كائنا اجتماعيا بطبيعته، ويعتقد عموما أن العلاقات الاجتماعية تسهم في سعادتنا، ولكن يجب اختيارهم بعناية فالأمر لا يتعلق بعدد الأصدقاء، بل ببناء علاقات ذات معنى، حتى لو كانت مع شخص أو شخصين فقط.

5-انغمس في الطبيعة

قضاء 30 دقيقة أو أكثر أسبوعيا في المساحات الخضراء يحسن مزاجك.

