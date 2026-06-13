علامات تدل على أنك لا تحصل على نوم كافٍ

يُعد النوم الجيد من أهم أساسيات الصحة الجسدية والعقلية، لكن كثيرًا من الأشخاص لا يدركون أنهم يعانون من نقص في النوم إلا بعد ظهور أعراض واضحة.



وقلة النوم لا تؤثر فقط على الطاقة، بل تمتد لتشمل المزاج والتركيز وحتى المناعة، وفق "Sleep Foundation".



الشعور بالنعاس خلال النهار

من أبرز العلامات التي تدل على عدم الحصول على نوم كافٍ هو الشعور بالنعاس المستمر أثناء النهار، حتى بعد قضاء ليلة نوم تبدو طويلة.

هذا العرض قد يؤثر على الأداء في العمل أو الدراسة ويزيد من احتمالية الخطأ أو قلة التركيز.



ضعف التركيز وصعوبة اتخاذ القرار

قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على وظائف الدماغ، حيث يعاني الشخص من صعوبة في التركيز وتشتت الانتباه، إضافة إلى بطء في اتخاذ القرارات، ويُلاحظ هذا التأثير بشكل واضح في المهام اليومية البسيطة والمعقدة على حد سواء.

تقلبات المزاج والعصبية الزائدة

قلة النوم ترتبط بزيادة التوتر وسرعة الانفعال، حيث يصبح الشخص أكثر حساسية للمواقف اليومية. وقد يظهر ذلك في شكل عصبية زائدة أو شعور بالضيق دون سبب واضح.



ضعف المناعة وكثرة الإصابة بالأمراض

النوم غير الكافي يؤثر أيضًا على جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد والعدوى المتكررة، فخلال النوم العميق، يعمل الجسم على إصلاح الخلايا وتقوية الدفاعات الطبيعية.

زيادة الشهية والرغبة في السكريات

من العلامات الأقل ملاحظة أن قلة النوم قد تؤدي إلى زيادة الشهية، خاصة تجاه الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات، نتيجة اضطراب الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع.

قد تبدو أعراض قلة النوم بسيطة في البداية، لكنها مع الوقت تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة لذلك يُنصح بالانتباه لهذه العلامات ومحاولة تحسين عادات النوم لضمان راحة الجسد والعقل.

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