إعلان

لماذا نشعر بالجوع رغم تناول الطعام؟

كتب : نرمين ضيف الله

03:00 ص 13/06/2026

الجوع المستمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


يختبر الكثيرون شعور الجوع المستمر حتى بعد تناول وجباتهم، ما يثير التساؤلات حول أسباب هذا الشعور الغريب.

هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى استمرار الإحساس بالجوع، بدءًا من نوعية الطعام وصولًا إلى العادات اليومية والهرمونات المؤثرة على الشهية فهم هذه الأسباب يساعد على التحكم في الرغبة في الأكل وتحسين الصحة العامة.


نوعية الطعام تؤثر على الشبع

الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة والكربوهيدرات المكررة تُرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، لكنها تهبط بسرعة أيضًا، ما يعيد شعور الجوع بعد وقت قصير، بالمقابل، البروتينات والألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وفق "Mayo Clinic".


الجفاف قد يخدع الجسم

في بعض الأحيان، يخطئ الجسم بين الشعور بالعطش والجوع. قلة السوائل تجعل الدم أكثر تركيزًا، فيرسل إشارات للجسم كأنه يحتاج للطعام، بينما ما يحتاجه هو الماء.


قلة النوم تزيد الشهية

عندما يفتقر الجسم للنوم الكافي، ترتفع مستويات هرمون الجريلين المسؤول عن تحفيز الشهية، بينما يقل هرمون اللبتين المسؤول عن الشعور بالشبع، مما يجعل الشخص يشعر بالجوع رغم تناول الطعام.

التوتر والضغط النفسي

التوتر يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الكورتيزول، التي تزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والسكريات لذا قد يشعر الشخص بالجوع حتى بعد تناول وجبة متوازنة.

اقرأ أيضًا:

كيف تؤثر قلة النوم على صحة المفاصل؟

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الجوع المستمر صحة ضعف المناعة السهر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

نشرة التوك شو| خسائر بقطاع الدواجن.. وبدء تجارب حقنة جينية جديدة لعلاج
أخبار مصر

نشرة التوك شو| خسائر بقطاع الدواجن.. وبدء تجارب حقنة جينية جديدة لعلاج
فيديو| أول ظهور لـ سعد الصغير بعد أزمته مع الراقصة شمس
زووم

فيديو| أول ظهور لـ سعد الصغير بعد أزمته مع الراقصة شمس

عالم بالأوقاف: الاستقرار الأسري يبدأ من الأم الواعية والحوار داخل البيت
أخبار مصر

عالم بالأوقاف: الاستقرار الأسري يبدأ من الأم الواعية والحوار داخل البيت
"كولدير" و"صدقة جارية".. ندى بسيوني تكشف هدية لهاني شاكر في ذكرى الأربعين
زووم

"كولدير" و"صدقة جارية".. ندى بسيوني تكشف هدية لهاني شاكر في ذكرى الأربعين
ياسمين عبدالعزيز مع السقا ومنة فضالي جريئة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ياسمين عبدالعزيز مع السقا ومنة فضالي جريئة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

- -

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الولايات المتحدة 0 -0 باراجواي.. كأس العالم 2026