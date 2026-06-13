

يختبر الكثيرون شعور الجوع المستمر حتى بعد تناول وجباتهم، ما يثير التساؤلات حول أسباب هذا الشعور الغريب.

هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى استمرار الإحساس بالجوع، بدءًا من نوعية الطعام وصولًا إلى العادات اليومية والهرمونات المؤثرة على الشهية فهم هذه الأسباب يساعد على التحكم في الرغبة في الأكل وتحسين الصحة العامة.



نوعية الطعام تؤثر على الشبع

الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة والكربوهيدرات المكررة تُرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، لكنها تهبط بسرعة أيضًا، ما يعيد شعور الجوع بعد وقت قصير، بالمقابل، البروتينات والألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وفق "Mayo Clinic".



الجفاف قد يخدع الجسم

في بعض الأحيان، يخطئ الجسم بين الشعور بالعطش والجوع. قلة السوائل تجعل الدم أكثر تركيزًا، فيرسل إشارات للجسم كأنه يحتاج للطعام، بينما ما يحتاجه هو الماء.



قلة النوم تزيد الشهية

عندما يفتقر الجسم للنوم الكافي، ترتفع مستويات هرمون الجريلين المسؤول عن تحفيز الشهية، بينما يقل هرمون اللبتين المسؤول عن الشعور بالشبع، مما يجعل الشخص يشعر بالجوع رغم تناول الطعام.

التوتر والضغط النفسي

التوتر يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الكورتيزول، التي تزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والسكريات لذا قد يشعر الشخص بالجوع حتى بعد تناول وجبة متوازنة.

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