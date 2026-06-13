تلعب الأمعاء دورًا أساسيًا في عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، لذلك فإن أي التهاب يصيبها قد ينعكس على صحة الجسم بطرق مختلفة.



وتُعد التهابات الأمعاء من المشكلات التي قد تظهر بأعراض متنوعة، بعضها شائع ويمكن الخلط بينه وبين اضطرابات هضمية بسيطة.



لذلك فإن التعرف على العلامات المبكرة يساعد على طلب المشورة الطبية في الوقت المناسب وتجنب المضاعفات المحتملة، بحسب "هيلث لاين".



آلام وتقلصات متكررة في البطن

تُعد آلام البطن المتكررة من أكثر الأعراض شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من التهابات الأمعاء وقد تظهر هذه الآلام على شكل تقلصات أو انزعاج مستمر يزداد بعد تناول الطعام أو خلال فترات معينة من اليوم.



الإسهال المستمر

إذا استمر الإسهال لفترة طويلة أو تكرر بشكل ملحوظ دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على وجود التهاب في الأمعاء وفي بعض الحالات قد يكون مصحوبًا بالحاجة الملحة والمتكررة لدخول الحمام.

وجود دم في البراز

يُعتبر ظهور الدم في البراز من العلامات التي تستدعي الانتباه وعدم تجاهلها، إذ قد يكون مؤشرًا على وجود التهاب أو تهيج في بطانة الأمعاء، خاصة إذا تكرر الأمر أو ترافق مع أعراض أخرى.



فقدان الوزن دون سبب واضح

قد تؤثر التهابات الأمعاء على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بالشكل الطبيعي، ما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود رغم عدم إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي.



الشعور المستمر بالتعب والإرهاق

يشكو كثير من المصابين بالتهابات الأمعاء من الإرهاق المستمر، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة ويرتبط ذلك بالالتهاب المزمن أو سوء امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة للجسم.



الانتفاخ والغازات

قد يلاحظ بعض الأشخاص زيادة في الانتفاخ أو الشعور بامتلاء البطن بشكل متكرر، نتيجة اضطراب عملية الهضم وتأثر الأمعاء بالالتهاب.

الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة أحيانًا

في بعض الحالات، قد يؤدي الالتهاب النشط إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الشعور بأعراض شبيهة بالإنفلونزا، خاصة خلال فترات اشتداد المرض.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الخبراء باستشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو كانت شديدة، خاصة عند وجود دم في البراز، أو فقدان ملحوظ للوزن، أو آلام بطن متكررة تؤثر على الحياة اليومية.

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