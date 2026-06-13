يميل بعض الأشخاص إلى تحليل المواقف والتفاصيل بشكل متكرر، وهو أمر قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان، لكنه قد يتحول إلى عبء نفسي عندما يصبح التفكير مستمرًا ومبالغًا فيه.

ويُعرف هذا السلوك باسم "الإفراط في التفكير"، وهو نمط قد يؤثر على الراحة النفسية وجودة الحياة اليومية، وفيما يلي أبرز العلامات التي قد تشير إلى أنك تفكر أكثر من اللازم، بالإضافة إلى طرق تساعد على التعامل مع هذه العادة، "healthline".



إعادة المواقف في ذهنك مرارًا

من أبرز علامات الإفراط في التفكير أنك تسترجع المواقف السابقة باستمرار وتحلل ما حدث أو ما كان يجب أن تقوله أو تفعله.

وقد يستمر هذا الأمر لساعات أو أيام دون الوصول إلى نتيجة حقيقية.

صعوبة اتخاذ القرارات

إذا كنت تقضي وقتًا طويلًا في مقارنة الخيارات والتفكير في جميع الاحتمالات الممكنة قبل اتخاذ قرار بسيط، فقد يكون ذلك مؤشرًا على التفكير المفرط. فالرغبة في الوصول إلى القرار المثالي قد تؤدي أحيانًا إلى التردد والتأجيل.



القلق بشأن أمور لم تحدث بعد

يميل الأشخاص الذين يفرطون في التفكير إلى الانشغال المستمر بالسيناريوهات المستقبلية السلبية وتوقع المشكلات قبل وقوعها، ما يزيد من مشاعر القلق والتوتر.



صعوبة الاسترخاء أو النوم

قد تجد نفسك تفكر في المشكلات أو المهام أو الأحداث اليومية بمجرد الذهاب إلى الفراش، ما يجعل الاسترخاء أو النوم أكثر صعوبة ويؤثر على جودة الراحة.

التركيز على الأخطاء الصغيرة

الأشخاص الذين يفرطون في التفكير غالبًا ما يضخمون الأخطاء البسيطة أو المواقف المحرجة ويمنحونها أهمية أكبر من حجمها الحقيقي، ما قد يؤثر على ثقتهم بأنفسهم.



كيف تتعامل مع الإفراط في التفكير؟

حدد وقتًا للتفكير

بدلًا من الانشغال بالمشكلة طوال اليوم، يمكن تخصيص وقت محدد للتفكير فيها ثم الانتقال إلى أنشطة أخرى.



ركز على ما يمكنك التحكم فيه

التفكير في أمور خارجة عن إرادتك يزيد التوتر، لذلك من الأفضل توجيه الانتباه إلى الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها بالفعل.

مارس النشاط البدني

الحركة والرياضة تساعدان على تقليل التوتر وتحسين المزاج، ما يحد من دوامة الأفكار المتكررة.

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