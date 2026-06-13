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5 أطعمة قد تحمي المخ من التدهور

كتب : نرمين ضيف الله

05:00 ص 13/06/2026

أطعمة تحارب الجفاف

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يُعتبر الحفاظ على صحة المخ جزءًا أساسيًا من نمط الحياة الصحي، خاصة مع التقدم في العمر، وبعض الأطعمة تحتوي على مركبات طبيعية تساعد في حماية الخلايا العصبية وتحسين الوظائف الإدراكية.

إدراج هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي قد يساهم في تقليل خطر التدهور العقلي والحفاظ على الذاكرة والتركيز.


التوت بأنواعه

يُعرف التوت، مثل التوت الأزرق والفراولة، بغناه بمضادات الأكسدة والفلافونويد التي تساعد على حماية الخلايا العصبية من التلف وتحسين التواصل بين خلايا المخ، ما يعزز الذاكرة على المدى الطويل، وفق "Mayo Clinic".

الأسماك الدهنية

الأسماك مثل السلمون والسردين تحتوي على أحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تدعم صحة المخ وتقلل الالتهابات العصبية، بالإضافة إلى تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية.


المكسرات والبذور

المكسرات مثل الجوز واللوز، والبذور مثل بذور الشيا ودوار الشمس، تحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية الصحية التي تحمي الخلايا العصبية وتدعم الأداء الذهني مع التقدم في العمر.


الخضروات الورقية الداكنة

الخضروات مثل السبانخ والكرنب والبروكلي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تدعم وظائف المخ وتحمي الخلايا العصبية من التدهور مع مرور الوقت.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، التي قد تحسن تدفق الدم إلى المخ وتعزز الوظائف المعرفية والتركيز، عند تناولها باعتدال.


دمج هذه الأطعمة الخمسة في النظام الغذائي اليومي قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعّالة للحفاظ على صحة المخ وتقليل خطر التدهور العقلي. التوازن والاعتدال هما المفتاح لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأغذية.

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