كتب- نرمين ضيف الله:

الاستيقاظ المبكر عادة يتبعها الكثيرون حول العالم، ويعتبره البعض مفتاحًا لزيادة الإنتاجية وتحسين المزاج، والنوم إلى أن توقيت الاستيقاظ يرتبط بإيقاعات الجسم الطبيعية ونمط الحياة، وليس مجرد مسألة إرادة شخصية.

فهم أسباب تفضيل البعض للصباح المبكر يساعد على معرفة كيف يمكن استغلال الوقت بشكل أفضل والحفاظ على الصحة العامة، "Harvard Health ".



تحسين المزاج وزيادة الطاقة

الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا غالبًا ما يكون لديهم مستويات طاقة أعلى خلال اليوم ومزاج أفضل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التزامهم بنمط حياة منتظم وتعرضهم لضوء الشمس المبكر الذي ينظم الساعة البيولوجية.



زيادة الإنتاجية والتركيز

الأبحاث تشير إلى أن ساعات الصباح الأولى تمنح العقل وضوحًا أكبر، وتساعد على أداء المهام الأكثر تعقيدًا بكفاءة أعلى قبل أن تتراكم ضغوط اليوم. الأشخاص المبكرون يستفيدون من هذا الهدوء لتحقيق أهدافهم اليومية.

تنظيم الروتين والنوم

الاستيقاظ المبكر يعزز الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ، مما يحسن جودة النوم ويقلل اضطرابات الأرق. الجسم يستفيد من الانتظام البيولوجي للحفاظ على الطاقة والصحة العقلية.



وقت إضافي للأنشطة الصحية

استيقاظ الشخص مبكرًا يوفر وقتًا لممارسة الرياضة، تناول إفطار صحي، أو تخصيص وقت للتأمل والقراءة قبل الانشغال بمتطلبات العمل، مما يدعم الصحة الجسدية والنفسية.



تحسين الانضباط الذاتي

الأشخاص الذين يلتزمون بالاستيقاظ المبكر غالبًا ما يكون لديهم قدرة أعلى على الانضباط الذاتي، حيث يطورون عادات منتظمة تساعدهم على إدارة وقتهم بشكل أفضل وتحقيق أهدافهم اليومية.

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