تلف الأعصاب من الحالات الصحية التي تؤثر على الدماغ أو الحبل الشوكي أو الأعصاب الطرفية، وتتنوع أعراضه بشكل كبير بحسب نوع العصب المصاب ومكانه، كما تتعدد أسبابه بين أمراض مزمنة وإصابات وعوامل غذائية أو دوائية.

ما هي أعراض تلف الأعصاب؟

وفقا لموقع "webmd"، تختلف أعراض تلف الأعصاب حسب نوع العصب المصاب، وتشمل ألما أو ضعفا أو اضطرابات حسية أو حركية، وتجتمع أكثر من فئة من الأعراض لدى بعض المرضى.

هل يمكن أن تظهر أعراض في الأعصاب اللاإرادية؟

تشمل العلامات التحذيرية التي تظهر في الأعصاب اللاإرادية جفاف الفم والعينين، اضطرابات التعرق، الدوار، الإمساك، خلل المثانة، ضعف الوظائف الجنسية، وفقدان الإحساس بألم الصدر.

ما أعراض تلف الأعصاب الحركية؟

تشمل ضعف العضلات، ضمورها، الارتعاش، وتصل في بعض الحالات إلى الشلل وصعوبة الحركة.

ما أعراض تلف الأعصاب الحسية؟

تشمل الألم، التنميل، الحرقان، زيادة الحساسية، ومشكلات في إدراك المكان والاتجاه.

ما أسباب تلف الأعصاب؟

هل أمراض المناعة الذاتية من الأسباب؟

نعم، مثل التصلب المتعدد، الذئبة، ومتلازمة غيلان باريه، حيث يهاجم الجهاز المناعي الأعصاب.

هل يمكن أن يسبب السكري تلف الأعصاب؟

السكري من أكثر الأسباب شيوعا، ويؤدي إلى اعتلال الأعصاب خاصة مع ارتفاع مستوى السكر لفترات طويلة.

هل السرطان والعلاجات المرتبطة به تؤثر على الأعصاب؟

يؤثر السرطان والعلاجات المرتبطة به بسبب ضغط الأورام على الأعصاب أو نتيجة العلاج الكيميائي والإشعاعي.

كيف تسبب الأدوية أو السموم تلف الأعصاب؟

بعض الأدوية والعلاج الكيميائي، إضافة إلى الكحول والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق، تؤثر سلبا على الأعصاب.

هل نقص التغذية سبب لتلف الأعصاب؟

نقص فيتامينات B6 وB12، أو سوء التغذية الناتج عن سوء الامتصاص أو الإفراط في الكحول من الأسباب الرئيسية لهذا المرض.

كيف يتم علاج تلف الأعصاب؟

يشمل العلاج على معالجة السبب الأساسي مثل ضبط السكر أو علاج نقص الفيتامينات، إضافة إلى الأدوية أو العلاج الطبيعي أو الجراحة في بعض الحالات.

هل يفيد العلاج الطبيعي؟

يساعد في تحسين الحركة وتقليل الألم والحفاظ على مرونة العضلات والمفاصل.

متى تُستخدم الجراحة؟

في الحالات الناتجة عن ضغط شديد على الأعصاب أو إصابات تحتاج إلى تدخل لإصلاح الضرر.

