كشفت دراسة حديثة عن أهمية اللياقة القلبية التنفسية في دعم الصحة النفسية والعقلية، حيث اعتمدت على تحليل بيانات 27 دراسة شملت أكثر من 4 ملايين شخص، وأظهرت وجود ارتباط واضح بين مستوى اللياقة البدنية والصحة النفسية.

وأشارت النتائج إلى أن أصحاب اللياقة القلبية المرتفعة تقل لديهم مخاطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 36%، والخرف بنسبة 39%، إلى جانب انخفاض احتمالات الاضطرابات الذهانية بنسبة 29%، وفقا لموقع "Medical Xpress".

هل يتطلب الأمر مجهودا رياضيا شاقا؟

تشير البيانات إلى أن الفوائد الصحية لا تقتصر على الرياضيين المحترفين، بل إن أي تحسن بسيط في مستوى النشاط البدني يمكن أن يحدث فرقا ملحوظا.

أظهرت النتائج أن زيادة واحدة فقط في مقياس اللياقة تسهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 19%، والاكتئاب بنسبة 5%.

كيف تعزز التمارين خلايا دماغك؟

اللياقة القلبية التنفسية، أي قدرة القلب والرئتين على إيصال الأكسجين بكفاءة إلى الجسم، عاملا مهما لحماية الدماغ، ممارسة الرياضة تساعد على تقليل الالتهابات الداخلية، وتحسين تدفق الدم إلى المناطق العصبية، وتعزيز مرونة الخلايا العصبية، ما يجعل الدماغ أكثر قدرة على مقاومة التدهور المعرفي والاضطرابات النفسية.





