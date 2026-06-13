أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، تحقيق تقدم ملحوظ في ملف العلاج على نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأساسية، حيث جرى إصدار 2127 قرار علاج مجاني لمرضى السكري والضغط، ضمن خطة وزارة الصحة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن المديرية تواصل جهودها لتوسيع نطاق خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن 17 منشأة صحية تعمل حاليًا بكامل طاقتها في تقديم الخدمة للمواطنين.

وأضاف أن الهدف هو تقريب الخدمة الطبية من المرضى داخل أماكن إقامتهم وتقليل مشقة الانتقال والسفر للحصول على العلاج.

تجهيز عيادات جديدة بمنشأة سلطان والخطاطبة

كثفت مديرية الصحة استعداداتها لتشغيل الخدمة رسميًا خلال أيام في وحدة طب أسرة منشأة سلطان التابعة لإدارة منوف الطبية، ومركز طب أسرة الخطاطبة البلد التابع لإدارة السادات الطبية.

وشملت التجهيزات الانتهاء من أعمال تجهيز العيادات طبيًا وإنشائيًا، وإصدار الحسابات الإلكترونية وتكويد المنشأتين بالمجالس الطبية، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والتنسيق لتوفير الأطباء المتخصصين.

نظمت إدارة الرعاية الأساسية بالتعاون مع إدارة العلاج على نفقة الدولة ورشة عمل لتدريب الفرق الطبية والإدارية المكلفة بتشغيل الخدمة الجديدة، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمة للمرضى بكفاءة.

خطة صحة المنوفية لتشغيل 22 منشأة للعلاج على نفقة الدولة

أوضح وكيل وزارة الصحة أن المديرية تعمل حاليًا على تجهيز عدد من المنشآت الصحية الجديدة تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، بما يرفع إجمالي منشآت الرعاية الأساسية المقدمة لخدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 22 منشأة بنهاية يونيو الجاري.

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل الوحدات والمراكز الصحية، وتحسين مستوى الرعاية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة، خاصة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، بما يسهم في رفع معدلات رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة داخل المحافظة.