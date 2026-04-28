أوضح الدكتور عبدالرؤوف خوشيموف، أخصائي أمراض القلب الروسي، أن الشعور بألم في منطقة الصدر لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في القلب والأوعية الدموية، إذ يكون مرتبطا بأسباب متعددة أخرى تتعلق بالجهاز الهضمي أو العضلي أو التنفسي، وفقا لموقع "aif".

هل ألم الصدر دائما علامة على مرض القلب؟

يشير الطبيب إلى أن تشخيص سبب الألم يتطلب دقة، لأن هناك حالات عديدة تسبب نفس العرض، مثل ارتجاع المريء، التهاب المعدة، قرحة المعدة والاثني عشر، التهاب المريء، التهاب المرارة، الانصمام الرئوي، فقر الدم، هشاشة العظام، ألم العصب الوربي، فتق الحجاب الحاجز، التهاب عضلة القلب، ومتلازمة تيتز.

ويؤكد أن أي ألم في الصدر يستدعي استشارة الطبيب المختص فورا.

ما هي صفات ألم القلب الحقيقي؟

يوضح الطبيب أن ألم القلب يتميز بعدة علامات مهمة، أبرزها:

يتمركز خلف عظم القص ويشمل الكتف الأيسر أو الفك أو الظهر أو أعلى البطن.

يظهر أثناء المجهود البدني أو التوتر النفسي.

يكون على شكل ضغط أو حرقان أو طعن.

يصاحبه قلق شديد أو خوف من الموت وضيق في التنفس ودوخة.

لا يتحسن بتغيير الوضعية.

قد يترافق مع اضطراب ضربات القلب أو تغير ضغط الدم.

يستمر من دقائق إلى ساعات.

كما قد يخف الألم أحيانا باستخدام أدوية توسيع الشرايين مثل النيتروجليسرين.

متى يصبح الألم حالة طارئة؟

يحذر أيضا من تجاهل هذه الأعراض، مؤكدا ضرورة الاتصال بالإسعاف فور ظهورها، خاصة إذا كان الألم شديدا أو مصحوبا بصعوبة في التنفس أو تعرق بارد أو دوخة.

هل يمكن أن يحدث احتشاء دون ألم؟

يشير "خوشيموف" إلى أن بعض حالات احتشاء عضلة القلب تحدث دون ألم واضح، لكن أغلب الحالات تظهر أعراضا واضحة تستدعي استشارة الطبيب فورا.

كيف تتصرف عند الشعور بألم في الصدر؟

التوقف عن أي مجهود بدني.

الجلوس أو الاستلقاء في وضع مريح.

إزالة الملابس الضيقة حول الصدر.

تناول النيتروغليسرين تحت اللسان أو استخدام البخاخ بعد قياس الضغط.

طلب الإسعاف إذا استمر الألم.

مراجعة طبيب القلب حتى في حال زوال الألم لفحص الحالة بشكل دقيق.

لماذا لا يجب تجاهل ألم الصدر؟

يشدد الأخصائي على أن الوقت عامل حاسم في إنقاذ الحياة، وأن التشخيص المبكر لأمراض القلب يمنع مضاعفات خطيرة.

