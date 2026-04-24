لا تزال صورة النوبة القلبية محصورة في مشهد واحد، رجل يمسك صدره متألمًا بشدة، هذه الصورة مؤثرة، لكنها غير مكتملة، فبالنسبة لكثير من النساء، لا تأتي النوبة القلبية مصحوبة بهذا الإنذار الحاد، بل تأتي بهدوء، بإشارات تبدو عادية، يسهل تجاهلها، وغالبا ما يساء فهمها.

أعراض النوبة القلبية لدى النساء



وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، لا يتم تشخيص أعراض النوبة القلبية لدى النساء عادة، وذلك لاختلافها عن الأعراض الكلاسيكية للنوبات القلبية، فبينما يشعر الرجال بألم في الصدر ينتشر عادة إلى أسفل الذراع اليسرى، تعرف النساء بأعراض أخف تشمل الشعور بالتعب، وآلام المعدة، والغثيان، وصعوبة التنفس، والدوار، وآلام الظهر أو الفك، وغالبا لا تظهر هذه الأعراض دائما معا.

وقد تشعر المرأة بإرهاق غير معتاد لعدة أيام، وقد تلاحظ أخرى ضيقا في التنفس عند صعود الدرج، وقد تشعر بعض النساء بشد في الفك أو ألم خفيف في أعلى الظهر.

لماذا يسهل تجاهل هذه العلامات؟



قد يخفي يوم حافل علامات تحذيرية حقيقية، فالإرهاق يشبه قلة النوم، والغثيان يشبه تناول وجبة سريعة، وضيق التنفس يشبه انخفاض القدرة على التحمل.

يبحث العقل أولا عن تفسيرات بسيطة، وغالبا ما يجدها، فالعديد من النساء يؤجلن الرعاية الصحية لأن مسؤوليات أخرى تأتي في المقام الأول، وغالبا ما يتم تجاهل المخاوف الصحية حتى تتفاقم الأعراض، وهذا التأخير قد يحول حالة يمكن السيطرة عليها إلى حالة طارئة.

علاقة مشكلة القلب بانسداد الشرايين



ولا تنتج جميع النوبات القلبية عن انسداد الشرايين الكبيرة، فالنساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل مرض الأوعية الدموية الدقيقة التاجية، حيث تفشل الأوعية الدموية الصغيرة في أداء وظيفتها بشكل صحيح.

كما أن أمراضا مثل أمراض الأوعية الدموية الدقيقة، والتي تنتشر بشكل كبير بين النساء، قد تزيد المشكلة سوءا نظرًا لعدم إمكانية تشخيصها بشكل موثوق بالطرق التقليدية، قد لا تكشف الفحوصات القياسية عن هذه الحالات، ما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص، حتى مع استمرار الأعراض، وهذا يفسر أيضا سبب إخبار بعض النساء بأن كل شيء يبدو طبيعيا رغم شعورهن بالمرض.

طرق الوقاية من النوبات القلبية



الوقاية لا تبدو ملحة في أغلب الأحيان، لكنها تؤتي ثمارها مع مرور الوقت، فالحركة المنتظمة، حتى المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميا، تدعم صحة القلب، كما أن تناول وجبات متوازنة قليلة الأطعمة المصنعة يساعد على ضبط مستويات الكوليسترول وسكر الدم.

وتساعد الفحوصات الدورية على الكشف عن المخاطر الخفية مثل ارتفاع ضغط الدم، كما يلعب التوتر دورا أيضا، فالتوتر المزمن قد يرهق القلب، ويمكن أن يحدث التحكم فيه من خلال النوم أو الحركة أو تمارين التنفس البسيطة فرقا.

