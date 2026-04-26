لماذا يحدث الموت المفاجئ للشباب؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية

كتب - محمود عبده:

08:00 م 26/04/2026

الأزمة القلبية

في وقت كان يعتقد أن الجلطات تصيب كبار السن فقط، تتزايد التحذيرات من انتشارها بين الشباب، مع ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة المفاجئة، ما يفرض ضرورة الانتباه للأعراض المبكرة وتجنب عوامل الخطر.

وحذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، من هذه الظاهرة، مؤكدا أن الجلطة أصبحت تهديدا حقيقيا في سن مبكرة، نتيجة أنماط حياة غير صحية وعوامل خطورة متزايدة.

وأوضح أن الجلطة تحدث عندما تتكون كتلة من خلايا الدم داخل الشريان، فتؤدي إلى انسداده ومنع وصول الدم إلى الأنسجة، ما يسبب تلف الخلايا أو موتها، خاصة في القلب والمخ.

لماذا تعد الجلطات خطيرة على الشباب؟

تكمن الخطورة في أن خلايا القلب والمخ لا يمكن تعويضها إذا تعرضت للتلف، ما يجعل أي تأخير في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو وفاة مفاجئة.

ما أسباب الإصابة بالجلطات في سن مبكرة؟

تشمل أبرز الأسباب:

التدخين

الإفراط في تناول المسكنات

مشروبات الطاقة والمنشطات

تعاطي المخدرات

عوامل وراثية مثل ارتفاع الكوليسترول

الإصابة بضغط الدم أو السكري

العدوى بفيروس كوفيد-19

ما العلامات التحذيرية لجلطة المخ؟

صداع مفاجئ

تنميل في جانب واحد من الجسم

اضطراب أو فقدان الوعي

كيف تظهر أعراض جلطة القلب؟

ألم أو ضغط في الصدر

ضيق في التنفس

تعرق غير مبرر

ثقل في الذراع الأيسر

الجلطة الوفاة امراض القلب

