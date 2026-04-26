يعتبر القلب من أهم أعضاء الجسم، إذ يتحمل مسؤولية ضخ الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى جميع أنسجة وأعضاء الجسم وإزالة الفضلات عبر الدورة الدموية.

بعض الأطعمة عند تناولها معا لا تكون مجرد وجبة عادية، بل تتحول إلى مزيج فعال يدعم صحة القلب ويحسن الدورة الدموية ويقلل الالتهابات ومستويات الكوليسترول.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز 3 أطعمة دمجها معا يحمي القلب من الأمراض، وفقا لموقع "فيري ويل هيلث".

كيف يدعم دمج البنجر وبذور الشيا صحة القلب والدورة الدموية؟

يعد هذا المزيج من الخيارات الغنية بالعناصر المفيدة، إذ يحتوي البنجر على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في ضبط ضغط الدم. أما بذور الشيا، فتتميز باحتوائها على أحماض دهنية مفيدة تقلل الالتهاب وتخفض مستويات الكوليسترول.

كلاهما غني بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن، وهو عامل مهم للوقاية من أمراض القلب. ويمكن تناولهما معًا في مشروب ممزوج أو كوجبة خفيفة متماسكة.

كيف يسهم دمج العسل وخل التفاح في دعم القلب والتحكم بالوزن؟

يحتوي العسل على مضادات أكسدة تساهم في حماية الأوعية الدموية وتحسين وظائف القلب، بينما يساعد خل التفاح، عند تناوله بكميات معتدلة، في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وفقًا للدراسات.

كما يعزز هذا المزيج الشعور بالامتلاء بعد الوجبات، مما يدعم التحكم في الوزن.

كيف تساعد مضادات الأكسدة في العسل وخل التفاح على خفض ضغط الدم؟

هذا الثنائي يجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية، إذ يحتوي كلاهما على مركبات مضادة للأكسدة تسهم في خفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه.

