يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة، في إطار متابعته المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، إلى جانب متابعة جهود الدولة في دعم خطط التنمية بمختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة لأهالي البحيرة.

وتأتي الجولة في إطار حرص الحكومة على متابعة المشروعات ميدانيًا، والتأكد من انتظام سير العمل ومعدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا في ختام جولته بمحافظة البحيرة، يستعرض خلاله أبرز نتائج الزيارة، وما تم متابعته من مشروعات ومبادرات تنموية، فضلًا عن الرد على استفسارات الصحفيين والإعلاميين.

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