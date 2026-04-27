

وجه النجم تامر حسني نداءً إلى وزارة الصحة المصرية، مطالبًا بحسم الجدل الدائر حول ما وصفه بـ"الفتنة الغذائية"، في ظل تزايد التساؤلات حول الأطعمة المفيدة والضارة وتأثيرها على صحة الإنسان.

وقال حسني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه يناشد المختصين بتقديم توضيحات مبسطة للمواطن العادي بعيدًا عن المصطلحات الطبية المعقدة، متسائلًا عن مدى أمان الخضروات الورقية والبيض والدواجن، وكيفية التأكد من سلامتها.

هل الخضروات الورقية مفيدة دائمًا؟

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، أوضح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، أن الخضروات مثل الخس والجرجير وورق العنب مفيدة جدًا للجسم في حال كانت سليمة وغير ملوثة بالمبيدات أو المواد الكيميائية.

وأشار إلى أن هذه الخضروات تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض مثل سرطان القولون والسكري وأمراض الضغط، موضحًا أن الجسم لا يهضم الألياف، ما يجعلها عنصرًا وقائيًا مهمًا.

كيف نضمن سلامة الدواجن والبيض؟

وأوضح "نزيه" أن الفراخ والبيض يكونان مفيدين إذا جاءا من مزارع لا تستخدم هرمونات أو عقاقير ضارة، مؤكدًا أن المستهلك لا يستطيع التفرقة بين المنتج الصحي وغير الصحي بسهولة.

وشدد على أهمية دور الجهات الرقابية البيطرية في إجراء الفحوصات الدورية على المزارع لضمان سلامة المنتجات الغذائية.

ما أهمية الماء والحليب للجسم؟

وأشار الخبير إلى أن الماء يمثل نحو 70% من جسم الإنسان، ويلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على وظائف الجسم الحيوية، مع ضرورة تعويض الفاقد منه باستمرار.

أما الحليب، فأكد أنه مصدر غني بالبروتين والكالسيوم، لكنه قد لا يناسب بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، ما يستوجب الحذر في تناوله.

هل الأدوية والأطعمة تُفهم بشكل خاطئ؟

وانتقد "نزيه" انتشار بعض الشائعات حول الغذاء والدواء، مؤكدًا أن الأدوية تُستخدم للعلاج وليس للجدل أو التهويل، داعيًا إلى الاعتماد على المعلومات العلمية الموثوقة في تقييم الأطعمة.

ماذا قالت خبيرة المناعة والتغذية؟

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن الأطعمة الضارة تشمل السكريات الزائدة، والأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، والزيوت المهدرجة، والتي قد تؤدي إلى التهابات مزمنة ومشكلات صحية خطيرة على المدى الطويل.

وأضافت أن النظام الغذائي الصحي يعتمد على الخضروات، الفواكه، الأسماك، واللحوم باعتدال، مشيرة إلى أن البيض مفيد في حال عدم وجود حساسية أو موانع صحية.

وأكدت أن الاعتدال هو الأساس، وأن جودة الغذاء أهم من الكمية.

