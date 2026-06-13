استغاث الفنان أحمد صيام، بوزارة الداخلية بعد تعرضه وعدد من جيرانه لمشكلة بسبب قيام مطور بالسليمانية بالاستعانة ببلطجية للتعدي على الملاك وأمن الاتحاد، حسب تأكيده.

تفاصيل استغاثة أحمد صيام

ونشر أحمد صيام، فيديو له، عبر حسابه على فيسبوك، وقال فيه: "بلاغ للسيد وزير الداخلية، أنا مواطن مصري اسمي أحمد صيام من سكان السليمانية، أمن المطور جه طرد أمن الاتحاد من على البوابة، واتصلنا بالنجدة، ومباحث القسم، عشان تيجي".

وتابع: "السيد المطور.. جايب بلطجية على البوابة يضربوا الملاك وأمن الاتحاد".

أحمد صيام يستغيث من مطور بالسليمانية

وأضاف صيام: "اتقال لنا اللي عايز يعمل محضر ياخد اللي بينه وبينه مشكلة ويروح يعمل محضر إثبات حالة في القسم.. هو السيد المطور له سطو بمكالمة تليفون".

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