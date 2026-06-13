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"خاسة أوي"| مي عز الدين تثير تفاعلا بأحدث إطلالاتها..وزوجها يغازلها - صور

كتب : هاني صابر

12:21 م 13/06/2026
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أثارت الفنانة مي عز الدين، تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث إطلالاتها التي خطفت من خلالها الأنظار إليها، وظهرت خلالها فاقدة المثير من وزنها.

أحدث ظهور لـ مي عز الدين

ونشرت مي، الصور التي ارتدت خلالها فستان صيفي أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

تعليق زوج مي عز الدين على إطلالتها

وتفاعل أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين مع إطلالتها، وعلق عليها: "يا أحلى ما في الكون".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى من يلبس وردي، قمر، طول العمر جميلة، الله يحفظك، ما شاء الله، البرنسيسة الجميلة، بسيطة وجميلة رغم انك نجمة بس بحسك بني آدمة جميلة وعادية جدا، النضارة متغيرتش من فيلم عمر وسلمى، تعلموا منها الجمال، وردة ماسكة وردة، هى دي نضارة عمر وسلمى؟، خاسة أوي، الحلوة السكر".

مي عز الدين ومسلسل "قبل وبعد"

يذكر أن، مي عز الدين، كان من المقرر أن تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "قبل وبعد"، ولكن قررت جهته المنتجة تأجيله وتوقف تصويره بسبب ضيق الوقت، وحتى الآن لم يتم الكشف حتى الآن عن إمكانية العودة لتصويره أم إلغائه.

المسلسل تعاقد على بطولته مي عز الدين، هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، ريم البارودي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل.

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