أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم مصر الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتمكين المزارعين، وتوسيع مجالات التعاون في البحث العلمي والابتكار الزراعي ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتحسين سبل المعيشة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر المسجلة أمام الاجتماعات الوزارية لدول تجمع "بريكس"، ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة عمل الزراعة بمدينة إندور الهندية.

وزير الزراعة: ندعم بناء نظم غذائية مستدامة ومرنة مناخيًا

أكد الوزير أن مصر تتبنى سياسات تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتمكين صغار المزارعين، ودعم بناء نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود أمام التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.

وأشار إلى أهمية تكثيف التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وزير الزراعة: البحث العلمي والتحول الرقمي مفتاح التنمية الزراعية

أوضح "فاروق"، أن مصر ترحب بالإعلان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين دول "بريكس" في مجالات إنتاج التقاوي والمدخلات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن الاستثمار في البحث العلمي والتحول الرقمي يمثل المفتاح الأساسي لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الشعوب.

وزير الزراعة: التعاون بين دول الجنوب أداة فعالة للتنمية

أشار الوزير إلى أن التعاون "جنوب – جنوب" وتبادل الخبرات بين دول التجمع يمثلان أحد أهم الأدوات لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها الهند في تنظيم المؤتمر ودفع أجندة التعاون الزراعي بين دول "بريكس".

وشهدت الاجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من وزراء الزراعة وكبار المسؤولين والخبراء من 21 دولة، من بينها مصر والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا والإمارات وإندونيسيا وإيران.

وشارك الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ممثلًا لوزارة الزراعة المصرية كنقطة اتصال رسمية مع التجمع.

أسفرت المناقشات عن اعتماد الإعلان الوزاري المشترك في دورته السادسة عشرة، والذي ركز على بناء نظام زراعي وغذائي أكثر مرونة واستقلالية.

وتضمن الإعلان دعم وصول صغار المنتجين إلى التمويل والتكنولوجيا والتأمين والأسواق، إلى جانب دعم التعاونيات الإنتاجية والتسويقية.

كما أكد الإعلان رفض أي قيود أو إجراءات تجارية أحادية الجانب قد تؤثر على التجارة الزراعية أو تهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأشار بيان وزارة الزراعة إلى أن المؤتمر ركز على قضايا الزراعة المستدامة والمرنة مناخيًا، والتوسع في الزراعة العضوية والتجديدية، وتحسين إدارة التربة والمياه.

كما ناقش المشاركون أهمية زيادة التمويل المناخي للقطاع الزراعي، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، وتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، والاستثمار في سلاسل التبريد والتخزين للحد من فاقد الغذاء بعد الحصاد.