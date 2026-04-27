بعد تحذيرات العوضي من "الكبد والقوانص".. طبيب يرد على نظام الطيبات

كتب : أسماء العمدة

05:17 م 27/04/2026 تعديل في 05:28 م

الدكتور ضياء العوضي

أثارت تصريحات الدكتور ضياء العوضي، بشأن التحذير من تناول "الكبد والقوانص" ضمن ما يُعرف بـ"نظام الطيبات"، حالة من الجدل الواسع بين المتابعين، خاصة مع انتشار النصائح الغذائية المرتبطة بالنظام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على ذلك يقول الدكتور وائل صلاح استشاري العلاج الطبيعي والتغذية، تُعد الكبدة والقوانص من الأكلات الشعبية واسعة الانتشار، لما تتميز به من قيمة غذائية مرتفعة، إذ تحتوي على نسب عالية من البروتين والحديد، ما يجعلها خيارا مناسبا لمرضى الأنيميا، فضلًا عن غناها بفيتامينات مهمة مثل فيتامين A ومجموعة فيتامين B، الضرورية لصحة الجسم.

ورغم هذه الفوائد، يحذر الدكتور:" صلاح "، أن الاستهلاك الزائد قد يشكل خطورة على بعض الفئات، خاصة مرضى القلب وتصلب الشرايين، وكذلك مرضى النقرس، نظرا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الدهون وبعض المركبات التي قد تؤثر سلبًا على حالتهم الصحية.

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، أن المخاطر المرتبطة بالكبدة والقوانص لا تقتصر على الكمية فقط، بل تمتد إلى مصدرها وطريقة تحضيرها.

وأكد صلاح:" تكمن أبرز المشكلات في الدواجن التي يتم تربيتها باستخدام الهرمونات أو المنشطات، بهدف تسريع النمو وزيادة الوزن في وقت قصير، وهو ما قد ينعكس بشكل سلبي على جودة اللحوم ويجعلها أقل أمانا".

ينصح بضرورة اختيار مصادر موثوقة عند شراء الكبدة والقوانص، ويفضل أن تكون من دواجن بلدية أو عضوية (أورجانيك) تم تغذيتها بشكل صحي دون الاعتماد على أعلاف أو منشطات ضارة.

مصراوي يكشف: هل يشاهد لاعبو الأهلي مباراة الزمالك وانبي؟
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
10 ملايين دولار مقابل "معلومة" عن حيدر الغراوي.. من هو؟
مفاجآت في تحقيقات "حفل أكتوبر".. التنظيم عبر تطبيق والتذكرة تصل لـ900 جنيه
حقيقة وفاة طالب بالقاهرة الجديدة بسبب فيروس.. مصدر يكشف التفاصيل
