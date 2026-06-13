330 ألف م³ يوميًا.. وزيرة الإسكان تتابع مشروع صرف القاهرة الجديدة

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير والزراعة والتجميل الجارية بمحور التسعين الشمالي ومنطقة البنوك بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة وتعزيز بيئة الاستثمار.

رافق الوزيرة خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وزيرة الإسكان: تطوير المسطحات الخضراء وفق أعلى المعايير

اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على معدلات تنفيذ أعمال تنسيق المواقع والزراعة بمحور التسعين الشمالي، والتي تشمل إحلال وتجديد بعض الزراعات القائمة، وزراعة أنواع متنوعة من الأشجار والشجيرات ونباتات الزينة.

وأكدت أهمية الاستمرار في تنفيذ أعمال التنسيق الحضاري وفق أعلى المعايير الفنية، واستخدام أحدث أساليب الزراعة الحديثة بما يسهم في تحسين الرؤية البصرية وتعزيز الهوية الجمالية لمدينة القاهرة الجديدة.

الإسكان تتابع رفع كفاءة البنية التحتية بمنطقة البنوك

شملت الجولة متابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة البنوك بمركز مدينة القاهرة الجديدة، حيث استعرض مسؤولو الجهاز جهود رفع كفاءة البنية التحتية والمحاور والطرق المحيطة بالمنطقة.

وتهدف الأعمال إلى تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والعاملين، إلى جانب توفير بيئة أعمال واستثمار متطورة تتناسب مع الأهمية الاقتصادية للمنطقة.

وزيرة الإسكان: منطقة البنوك من أهم المراكز المالية بالمدينة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن منطقة البنوك تُعد أحد أبرز المراكز المالية والإدارية بمدينة القاهرة الجديدة، وتشهد نموًا عمرانيًا واستثماريًا متسارعًا في ظل تنفيذ العديد من المشروعات الإدارية والتجارية والخدمية.

وأضافت أن أعمال التطوير الجارية تسهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.

خطة متكاملة لتحسين بيئة الأعمال ومركز المدينة

أوضحت الوزيرة، أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمركز المدينة وتحسين جودة الحياة وبيئة الأعمال، بما يدعم مكانة القاهرة الجديدة كواحدة من أبرز المدن التنموية والاستثمارية في مصر.

تطوير الطرق والإضاءة وتوفير أماكن انتظار

تضمنت الأعمال تنفيذ مشروعات لتطوير شبكة الطرق الداخلية بمركز الخدمات، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، إلى جانب الانتهاء من تطوير عدد من المحاور الرئيسية التي تربط مركز المدينة بمناطق التجمع الأول والتجمع الخامس والمحاور السريعة.

كما شملت الأعمال تطوير الأرصفة وتحسين منظومة الإضاءة العامة وتنسيق الموقع العام وتجميل الجزر الوسطى بمحاور المدينة.

وزيرة الإسكان توجه بإعداد دراسة مرورية متكاملة

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام الجولة، باستمرار المتابعة الميدانية لمختلف الأعمال الجارية، مع إعداد دراسة مرورية متكاملة لمنطقة البنوك، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتيسير حركة المواطنين.