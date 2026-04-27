يتزايد الاهتمام بالصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة في هذه الأثناء، ويبرز النظام الغذائي كعامل أساسي في تعزيز صحة القلب وتنقية الجسم من السموم.

وأكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة قد يمنح الجسم دفعة قوية من الفوائد الصحية، خاصة إذا تم اختيارها بعناية.

الماء الدافئ بالليمون

وأضاف "القيعي" في تصريح لـ"مصراوي" أن الماء الدافئ بالليمون من أبسط العادات الصحية وأكثرها فعالية، إذ يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وطرد السموم، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين C الذي يدعم صحة القلب.

وكشف عن أبرز 5 أطعمة يُنصح بتناولها على معدة فارغة في الصباح من أجل الاستفادة من عناصرها الغذائية في دعم القلب وتنقية الجسم السموم كالآتي:

الثوم

تناول فص من الثوم صباحًا قد يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، ما يعزز من صحة الشرايين.

العسل الطبيعي

ملعقة من العسل على الريق تمنح الجسم طاقة طبيعية، كما تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تقوية عضلة القلب.

التفاح

يُعرف التفاح بقدرته على تحسين صحة الجهاز الهضمي، كما أن أليافه تساهم في خفض الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

المكسرات وبشكل خاص اللوز

تناول حفنة صغيرة من اللوز في الصباح الباكر، قد يساعد في تزويد الجسم بالدهون الصحية التي تدعم القلب وتحسن الدورة الدموية.

كيف تؤثر هذه الأطعمة على الجسم؟

وأضاف القيعي: "تعمل هذه الأطعمة على تحسين وظائف الجسم الحيوية من خلال دعم الجهاز الهضمي، وتحفيز الكبد على التخلص من السموم، إلى جانب تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم".

متى يفضل تناول هذه الأطعمة؟

وبين أن أفضل وقت لتناول هذه الأطعمة هو في الصباح الباكر على معدة فارغة، قبل تناول وجبة الإفطار بنحو 20 إلى 30 دقيقة، لضمان امتصاص أفضل للعناصر الغذائية.

لماذا ينصح بتناولها على الريق؟

وأشار إلى أن المعدة تكون خالية، ما يسمح بامتصاص العناصر الغذائية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما يساعد الجسم على الاستفادة القصوى من خصائصها العلاجية.

هل هذه الأطعمة تناسب الجميع؟

وتابع أنه رغم فوائدها العديدة، إلا أن هذه الأطعمة قد لا تكون مناسبة للجميع، فمثلا، الثوم قد يسبب تهيجا لبعض الأشخاص، وأيضًا ثمرة الليمون قد لا تناسب من يعانون من مشاكل في المعدة، وأيضًا

المكسرات يجب تجنبها لمن لديهم حساسية.

واختتم القيعي حديثه بالقول: "يُنصح دائما باستشارة طبيب أو مختص تغذية قبل إدخال أي عادات غذائية جديدة".

اقرأ أيضا:

7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا

الغذاء الأمثل لصحة الأمعاء.. طعام يقوي المناعة والقلب وينقص الوزن

6 أطعمة تعزز صحة الدماغ والقلب.. لا تتجاهلها





