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قبل ركن سيارتك.. 10 أماكن يحظر فيها انتظار السيارات طبقًا للقانون

كتب : صابر المحلاوي

01:05 م 13/06/2026

انتظار السيارات

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تحذر الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من الوقوف الخاطئ في الطرقات والشوارع الرئيسية، تجنبًا لتوقيع غرامات المرور أو التسبب في حوادث سير وتعريض حياة المواطنين للخطر.

أماكن يحظر فيها التوقف والانتظار في الشوارع

وحددت المادة (68) من قانون المرور الجديد، مجموعة من الأماكن التي يحظر فيها توقف أو انتظار السيارات نهائيًا، وجاءت كالآتي:

-أماكن عبور المشاة والأرصفة والممرات المخصصة للدراجات، وعند المزلقانات.
- على قضبان الترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعيق الحركة.
- فوق الكباري والممرات العلوية وداخل الأنفاق وتحت الجسور، إلا في الأماكن المخصصة.
- في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات التي تحد من وضوح الرؤية.
- بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة إذا كانت المسافة أقل من 3 أمتار.
- في المواقع التي تحجب إشارات المرور أو اللوحات الإرشادية.
- أمام مداخل ومخارج محطات الوقود والمستشفيات والإسعاف والشرطة والمناطق الحيوية والمدارس ودور العبادة.
- في الأماكن التي تعوق حركة مركبة أخرى متوقفة.
- الوقوف المزدوج بجوار سيارة أخرى على نهر الطريق.
- أي أماكن تحمل لافتة "ممنوع الانتظار".

عقوبة تعطيل حركة المرور عمدًا

وفيما يتعلق بالسلوكيات التي تتضمن تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور، نصت المادة 75 من قانون المرور على عقوبات مشددة.
وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

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