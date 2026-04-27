المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها

كتب : سيد متولي

10:00 ص 27/04/2026

يحذر خبراء الصحة من أن بعض الأعراض الهضمية الشائعة مثل آلام المعدة والغثيان واضطرابات الأمعاء قد لا تكون مرتبطة دائمًا بنوع الطعام أو الأمراض، بل قد تنتج في بعض الحالات عن تناول المكملات الغذائية بشكل غير صحيح.

تأثير المكملات الغذائية على الجهاز الهضمي

وبحسب عيادة كليفلاند، فإن المكملات الغذائية يمكن أن تزيد من حدة بعض مشكلات الجهاز الهضمي مثل الارتجاع المعدي المريئي، التهاب المعدة، القرحة، ومتلازمة القولون العصبي، بحسب ميرور.

وتوضح أخصائية الجهاز الهضمي الدكتورة كريستين لي أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات يكونون أكثر عرضة لآثار جانبية مثل اضطرابات المعدة، الغثيان، الإسهال، والارتجاع الحمضي، خاصة عند تناول مكملات تحتوي على الحديد أو الكالسيوم أو فيتامين C، والتي قد تسبب تهيج بطانة المعدة.

ولا يقتصر الأمر على المرضى فقط، إذ يمكن لأي شخص أن يعاني من هذه الأعراض، خصوصًا عند تناول الفيتامينات على معدة فارغة، حيث قد يؤدي ذلك إلى آلام وغثيان واضطرابات هضمية.

الحديد من أكثر المكملات استخدامًا، وتختلف الاحتياجات اليومية منه حسب العمر والجنس، لكن يمكن الحصول عليه في كثير من الأحيان من النظام الغذائي دون الحاجة إلى مكملات، ومع ذلك، فإن الجرعات العالية منه قد تسبب آثارًا جانبية مثل الإمساك والغثيان والتقيؤ وآلام المعدة، وقد تكون خطيرة في بعض الحالات خاصة عند الأطفال.

كما أن الإفراط في تناول فيتامين C قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل ألم المعدة والانتفاخ والإسهال.

وينصح الخبراء في حال الاشتباه بأن المكملات هي السبب بتناولها مع الطعام بدلًا من تناولها على معدة فارغة، أو اختيار توقيت مناسب مثل المساء، إضافة إلى إمكانية استخدام أشكال أسهل للهضم مثل الأقراص القابلة للمضغ أو الذوبان، أو تقسيم الجرعة اليومية لتقليل الأعراض الجانبية.

كما يشددون على أهمية الاعتماد قدر الإمكان على الغذاء الطبيعي كمصدر رئيسي للفيتامينات والمعادن، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى، لتجنب أي مضاعفات أو تداخلات دوائية.

اقرأ أيضا:

7 أسباب وراء الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.. تعرف عليها

هل فصل الربيع يؤثر فعلا على نومك؟ إليك الإجابة

بيزيرا وناصر منسي مهددان بالغياب عن الزمالك أمام الأهلي
رياضة محلية

بيزيرا وناصر منسي مهددان بالغياب عن الزمالك أمام الأهلي
انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
أخبار العقارات

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
حل طبيعي لمشكلة الصيف.. 5 نباتات تطرد الذباب والناموس من منزلك
علاقات

حل طبيعي لمشكلة الصيف.. 5 نباتات تطرد الذباب والناموس من منزلك

