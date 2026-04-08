مع دخول فصل الربيع، يعتقد كثيرون أن الطقس المعتدل وأشعة الشمس كفيلان بتحسين جودة النوم، إلا أن الواقع يكشف مفارقة لافتة.

نسبة كبيرة من الناس تعاني من اضطرابات في النوم، وفقدان ما يُعرف بـ"النوم العميق"، فما السر وراء ذلك؟

هل تغيرات الضوء هي العامل الخفي؟

تشير تقارير علمية إلى أن السبب الرئيسي وراء اضطراب النوم في الربيع هو زيادة ساعات الضوء الطبيعي، والتي تؤثر مباشرة على الساعة البيولوجية للجسم بحسب newsukraine.

فعندما تشرق الشمس مبكرًا وتغيب متأخرًا:

ينخفض إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

يختل توقيت النوم والاستيقاظ.

يعاني البعض من صعوبة في الدخول في النوم العميق.

وهذا التغير المفاجئ يجعل الجسم في حالة "إعادة ضبط"، لا يتكيف معها الجميع بسهولة.

هل فيتامين الشمس سلاح ذو حدين ؟

في الربيع، ترتفع مستويات فيتامين D نتيجة التعرض للشمس، وهو عنصر مهم لتنظيم النوم. لكن المفارقة أن:

نقصه يؤدي إلى اضطرابات النوم وزيادته المفاجئة مع تغير الروتين قد تربك الإيقاع الحيوي مؤقتًا بحسب "Tom's Guide".

هل النسب ثابتة؟

لا توجد نسبة ثابتة عالميًا، لكن الدراسات تشير إلى أن غالبية الناس يمرون بتغيرات في النوم خلال الانتقال بين الفصول، خاصة من الشتاء إلى الربيع، بسبب:

اختلاف نمط الحياة اليومية

زيادة النشاط البدني المفاجئ

تغير الحالة المزاجية والهرمونية

هل اضطراب الساعة البيولوجية سبب؟

الساعة الداخلية للجسم (Circadian Rhythm) تعتمد بشكل أساسي على الضوء. ومع تغيره:

قد يستيقظ الشخص مبكرًا دون الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو يواجه صعوبة في النوم ليلًا رغم الشعور بالتعب.

وهذا ما يفسر فقدان مرحلة النوم العميق، وهي الأهم لاستعادة الطاقة.

هل هناك عوامل إضافية تزيد المشكلة ؟

بحسب خبراء النوم، هناك عوامل أخرى تضاعف الأزمة في الربيع:

الحساسية الموسمية (حبوب اللقاح)

تغير مواعيد النوم

زيادة الأنشطة الاجتماعية

التوتر الناتج عن التغيرات الموسمية.



هل "إرهاق الربيع" حقيقي؟

دراسة حديثة أشارت إلى أن ما يُعرف بـ"إرهاق الربيع" قد يكون ظاهرة شعورية أكثر منها بيولوجية مثبتة، رغم أن كثيرين يشعرون بها فعليًا بحسب PubMed.

كيف تستعيد النوم العميق؟

ينصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة:





تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ

التعرض للشمس صباحًا فقط

تقليل الإضاءة مساءً

تجنب الكافيين ليلًا

الحفاظ على بيئة نوم مظلمة وهادئة



