تعد المكيفات جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فهي تمنح الشعور بالراحة والبرودة، إلا أن استخدامها الطويل والمتواصل قد يسبب مشاكل صحية، ومن أبرزها تأثيرها على الجيوب الأنفية.

والكثير من الأشخاص يلاحظون انسداد الأنف، عطس، أو حتى صداعًا عند الجلوس في الغرف المكيفة لفترات طويلة، فما الأسباب وراء ذلك وكيف يمكن الوقاية منه؟

الهواء البارد والجفاف

المكيفات تبرد الهواء في الغرفة، لكنها غالبًا تقلل من رطوبته، ما يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والجيوب الأنفية، هذا الجفاف يجعل الأنسجة أكثر عرضة للتهيّج، ويقلل قدرتها على مقاومة الجراثيم والملوثات، مما يزيد احتمال الاحتقان والالتهاب، بحسب "Healthline ".

تراكم الغبار والميكروبات

إذا لم تُنظف فلاتر المكيف بانتظام، يمكن أن تتراكم فيها الغبار وحبوب اللقاح والفطريات، عند تشغيل المكيف، تنتقل هذه الجسيمات مع الهواء إلى الأنف والجيوب، ما قد يؤدي إلى حساسية أو التهاب في الجيوب الأنفية، بحسب"WebMD".

المكيف والعمل المكتبي

الجلوس لفترات طويلة في المكاتب المكيفة يزيد من التعرض للهواء الجاف والغبار، مقارنة بالجلوس في البيت لفترات قصيرة، بيئات العمل غالبًا ما تكون مغلقة، مما يقلل من التهوية الطبيعية ويزيد تراكم الملوثات، ما يفاقم مشاكل الجيوب الأنفية، بحسب "Medical News Today ".

نصائح للحماية من مشاكل الجيوب الأنفية

تنظيف فلاتر المكيف بانتظام: يمنع تراكم الغبار والفطريات.

استخدام مرطب للهواء: يحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية.

التهوية المتقطعة: فتح النوافذ بين الحين والآخر لتجديد الهواء.

شرب الماء بانتظام: يحافظ على ترطيب الجسم والأنف من الداخل.

غسل الأنف بمحلول ملحي: يقلل الاحتقان ويزيل الغبار.

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