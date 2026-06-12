استهل منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مهم على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، في انطلاقة أكدت طموحات أصحاب الأرض في المنافسة على اللقب، وبين نجوم المنتخب المكسيكي، يبرز اسم راؤول خيمينيز باعتباره أحد أبرز قصص التحدي والعودة في كرة القدم الحديثة.

إصابة خيمينيز

قبل نحو ست سنوات، تعرض خيمينيز لإصابة خطيرة كادت تنهي مسيرته الكروية، بل وهددت حياته، ففي 29 نوفمبر 2020، وخلال مباراة وولفرهامبتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعرض المهاجم المكسيكي لاصطدام قوي مع المدافع البرازيلي دافيد لويز أثناء كرة هوائية داخل منطقة الجزاء.

وتسبب الاصطدام في سقوط اللاعب على أرض الملعب وسط حالة من الذعر، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي وينقله إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بكسر في الجمجمة، ما استلزم خضوعه لجراحة عاجلة.

واعترف خيمينيز في وقت لاحق بأنه لا يتذكر تفاصيل الحادثة، مشيرا إلى أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات التي مر بها نفسيا وبدنيا، لكنه تمسك بحلمه في العودة مجددا إلى الملاعب.

وخاض المهاجم المكسيكي رحلة طويلة من العلاج وإعادة التأهيل، قبل أن يعود للمنافسات مرتديا واقيا للرأس، أصبح مع مرور الوقت رمزا لإصراره وقدرته على تجاوز المحنة.

واستعاد خيمينيز جزءا كبيرا من مستواه بعد عودته، وواصل مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وولفرهامبتون ثم فولهام، مؤكدا أنه لا يزال قادرا على المنافسة في أعلى المستويات.

ويمتلك صاحب الـ35 عاما مسيرة مميزة بدأت مع نادي أمريكا المكسيكي، قبل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، ثم التألق بقميص بنفيكا البرتغالي، وصولًا إلى تجربته الناجحة في إنجلترا، كما يعد من أبرز هدافي منتخب المكسيك عبر التاريخ، بعدما خاض أكثر من 120 مباراة دولية وسجل العديد من الأهداف.

واليوم، يقود راؤول خيمينيز منتخب بلاده في كأس العالم 2026، ليؤكد أن الإرادة قادرة على هزيمة أصعب الظروف، ويكتب واحدة من أكثر قصص العودة إلهاما في عالم كرة القدم.