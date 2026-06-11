أشعلت النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم مساء اليوم الخميس في المكسيك، إذ انطلقت أولى مباريات البطولة بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا وسط حضور جماهيري كبير.

قامت شاكيرا بغناء أغنيتها "Dai Dai" وهي الأغنية الدعائية لحفل الافتتاح وشاركها الغناء المغني برونو بوي، إلى جانب تقديمها العديد من الاستعراضات والرقصات التي اشتهرت بها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

بروفات شاكيرا استعدادًا لحفل افتتاح بطولة كأس العالم

نشرت شاكيرا منذ ساعات صورا من كواليس بروفات استعدادها لحفل الافتتاح عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تؤدي عدد من رقصاتها الشهيرة، وكتبت عليها: "لقد كان أسبوعا حافلًا بالتدريبات المتواصلة، ونحن جاهزون تمامًا! لا يسعنا الانتظار لرؤيتكم جميعًا اليوم في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم".

شاكيرا تحتفل بتخطي "Dai Dai" الـ 100 مليون مشاهدة

احتفلت شاكيرا بتخطي أغنيتها "Dai Dai" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ أيام عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

نشرت شاكيرا صورا من كواليس الأغنية عبر حسابها على "إنستجرام"، وقامت بتوجيه الشكر والتحية لجمهورها ومتابعيها على النجاح الكبير الأغنية في هذا الوقت القياسي.

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