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نجيب محفوظ مدافعًا.. 13 لاعبًا من أدباء نوبل لأفضل تشكيل كرة قدم

كتب : محمد عبد الهادي

03:37 ص 12/06/2026
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    نجيب محفوظ
  • عرض 13 صورة
    إدواردو جاليانو
  • عرض 13 صورة
    آنا إنكويست
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    آنا ماريا مويكس
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    فلاديمير نابوكوف
  • عرض 13 صورة
    خورخي فالدانو
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    أورهان باموق
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    كنزابورو أوي
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    يوري أوليشا
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    باري هاينز
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    أوسيب ماندلشتام
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    جيمس جويس

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قد تبدو العلاقة بين الأدب وكرة القدم بعيدة للوهلة الأولى، لكن العديد من كبار الأدباء والروائيين حول العالم كانت لهم حكايات خاصة مع المستطيل الأخضر، سواء من خلال ممارسة اللعبة أو الكتابة عنها أو حتى التشجيع والمتابعة.

وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تم اختيار تشكيل تخيلي يضم مجموعة من أشهر الكتّاب والأدباء الذين ارتبطت حياتهم بكرة القدم، في محاولة للإجابة عن سؤال طريف: ماذا لو شكل الأدباء فريق كرة قدم خاصًا بهم؟

تشكيل فريق الأدباء جاء كالتالي:

الكاتب الروسي فلاديمير نابوكوف جاء في مركز حراسة المرمى، بعدما مارس هذا المركز خلال سنوات دراسته، فيما ضم خط الدفاع الأديب المصري نجيب محفوظ، الذي لعب كرة القدم في شوارع القاهرة قبل أن يتجه إلى عالم الأدب.

كما تواجد الروائي التركي أورهان باموق ضمن التشكيل، بينما جاء الكاتب الأوروجوياني إدواردو جاليانو بين أبرز الأسماء الهجومية، نظرًا لكونه أحد أشهر الكتّاب الذين تناولوا كرة القدم في مؤلفاتهم.

وشهد التشكيل حضور النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو، بطل كأس العالم 1986، فيما تولى الكاتب الإيرلندي جيمس جويس منصب المدير الفني، واختير الأديب الفرنسي الجزائري ألبير كامو معالجًا للفريق.

الأسماء الموجودة في التشكيل هي:

حارس مرمى: Vladimir Nabokov

ظهير أيسر: Orhan Pamuk

قلب دفاع: Naguib Mahfouz

ظهير أيمن: Osip Mandelstam

وسط أيسر: Ana María Moix

وسط أيمن: Anna Enquist

جناح أيسر: Eduardo Galeano

مهاجم متأخر: Jorge Valdano

رأس حربة: Barry Hines

مهاجم متأخر: Kenzaburō Ōe

جناح أيمن: Yury Olesha

المدير الفني: James Joyce

المعالج: Albert Camus

لتشكيل المثالي للكتّاب حول العالم

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نجيبم محفوظ جائزة نوبل

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