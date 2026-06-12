نجيب محفوظ مدافعًا.. 13 لاعبًا من أدباء نوبل لأفضل تشكيل كرة قدم
كتب : محمد عبد الهادي
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قد تبدو العلاقة بين الأدب وكرة القدم بعيدة للوهلة الأولى، لكن العديد من كبار الأدباء والروائيين حول العالم كانت لهم حكايات خاصة مع المستطيل الأخضر، سواء من خلال ممارسة اللعبة أو الكتابة عنها أو حتى التشجيع والمتابعة.
وفي تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تم اختيار تشكيل تخيلي يضم مجموعة من أشهر الكتّاب والأدباء الذين ارتبطت حياتهم بكرة القدم، في محاولة للإجابة عن سؤال طريف: ماذا لو شكل الأدباء فريق كرة قدم خاصًا بهم؟
تشكيل فريق الأدباء جاء كالتالي:
الكاتب الروسي فلاديمير نابوكوف جاء في مركز حراسة المرمى، بعدما مارس هذا المركز خلال سنوات دراسته، فيما ضم خط الدفاع الأديب المصري نجيب محفوظ، الذي لعب كرة القدم في شوارع القاهرة قبل أن يتجه إلى عالم الأدب.
كما تواجد الروائي التركي أورهان باموق ضمن التشكيل، بينما جاء الكاتب الأوروجوياني إدواردو جاليانو بين أبرز الأسماء الهجومية، نظرًا لكونه أحد أشهر الكتّاب الذين تناولوا كرة القدم في مؤلفاتهم.
وشهد التشكيل حضور النجم الأرجنتيني السابق خورخي فالدانو، بطل كأس العالم 1986، فيما تولى الكاتب الإيرلندي جيمس جويس منصب المدير الفني، واختير الأديب الفرنسي الجزائري ألبير كامو معالجًا للفريق.
الأسماء الموجودة في التشكيل هي:
حارس مرمى: Vladimir Nabokov
ظهير أيسر: Orhan Pamuk
قلب دفاع: Naguib Mahfouz
ظهير أيمن: Osip Mandelstam
وسط أيسر: Ana María Moix
وسط أيمن: Anna Enquist
جناح أيسر: Eduardo Galeano
مهاجم متأخر: Jorge Valdano
رأس حربة: Barry Hines
مهاجم متأخر: Kenzaburō Ōe
جناح أيمن: Yury Olesha
المدير الفني: James Joyce
المعالج: Albert Camus