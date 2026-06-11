يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة الشخير الليلي، التي لا تقتصر آثارها على المصاب فقط، بل تمتد لتؤثر على شريك النوم، وقد تصل في بعض الحالات إلى ما يعرف بـ"طلاق النوم" نتيجة اضطراب الراحة الليلية.

ورغم انتشار العديد من الوسائل المساعدة مثل شرائط الأنف والأجهزة المخصصة، فإن فعاليتها غالبا ما تكون مؤقتة.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إنديا"، نقلا عن جراح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS" الدكتور كاران راجان، فإن التخلص من الشخير لا يتطلب بالضرورة أدوات معقدة، بل يمكن تحقيق تحسن واضح من خلال تمارين بسيطة تستهدف عضلات الفم واللسان والحلق.

وأوضح راجان أن هذه التمارين تعمل على تقوية ما يعرف بـ"تدريب مقاومة" عضلات مجرى الهواء العلوي، مما يقلل من ارتخائها أثناء النوم ويساعد على تحسين تدفق الهواء، وبالتالي الحد من الشخير ورفع جودة النوم.

أبرز التمارين الموصى بها للتخلص من الشخير

تمرين تمديد اللسان

يتضمن هذا التمرين إخراج اللسان وثباته لمدة 5 ثوان، مع تكراره من 3 إلى 4 مرات.

ويمكن زيادة فعاليته عبر الضغط عليه بملعقة لإضافة مقاومة عضلية.

تمرين تحريك اللسان جانبيا

يتم تحريك اللسان إلى اليمين واليسار مع الإحساس بالمقاومة باستخدام اليدين على جانبي الفم، وتكرار الحركة عدة مرات لكل جهة بهدف تنشيط العضلات المحيطة.

تمرين دفع الأسنان والبلع

يعتمد على الضغط باللسان على الأسنان الأمامية أثناء محاولة البلع، مع رفع النظر للأعلى، ما يساعد على تحفيز عضلات الحلق، ويكرر التمرين 3 إلى 4 مرات.

تمرين الرفع "المصعد"

يجرى أمام المرآة، من خلال إنزال اللسان ثم رفعه تدريجيا مع الثبات لبضع ثوان في كل مرحلة، وهو تمرين يساهم في تقوية عضلات الجزء الخلفي من الحلق.

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