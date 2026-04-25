إذا كنت تعاني مؤخرا من حمى وصداع واضطراب في المعدة، فالأمر ليس عشوائيا، هذه الفترة تشهد زيادة في الأمراض المنقولة عبر الغذاء والماء بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة، ما يهيئ بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والفيروسات بسرعة، ويؤدي إلى اضطرابات حادة في الجهاز الهضمي.

كيف تبدأ مضاعفات تناول الأطعمة المكشوفة؟

تظهر المشكلات في البداية على شكل اضطرابات حادة في المعدة، تشمل الألم، والغثيان، والقيء، والتقلصات، والإسهال، بالإضافة إلى الانتفاخ والغازات، ورغم كونها أعراضا مرهقة، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن فيما يليها، إذ يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل بسبب القيء والإسهال، ما يؤدي إلى حدوث الجفاف بسرعة، وفقا لموقع timesofindia.

والجفاف لا يقتصر على الشعور بالعطش، بل يخل بتوازن الجسم ويزيد من حدة أعراض العدوى مثل الحمى والصداع، ومع فقدان السوائل، يصبح التعافي أبطأ، ويستمر الغثيان والإرهاق لفترة أطول،

تزداد خطورة الإصابة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، وكذلك من يتناولون طعاما مكشوفا أو يشربون مياه غير آمنة، خاصة إذا كانوا يعانون مسبقا من الجفاف أو سوء التغذية.

كيفية الوقاية من مضاعفات تناول الطعام المكشوف

اشرب مياه نظيفة "مغلية أو مفلترة"، وتجنب الأطعمة المكشوفة، ويفضل الاعتماد على وجبات ساخنة مطهية جيدا للحد من خطر العدوى.

كيف تحمى نفسك؟

احرص على غسل اليدين بانتظام، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، خطوة أساسية للوقاية، وفي حال الإصابة، من المهم تعويض السوائل والأملاح عبر محلول معالجة الجفاف الفموي "ORS" إلى جانب السوائل المفيدة مثل ماء جوز الهند.

تعتبر الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل اللبن الرائب واللبن المخيض، داعما مهما لصحة الجهاز الهضمي، إذ تساعد على تعزيز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء وتقوية المناعة، مما قد يساهم في تسريع التعافي من الأمراض.

كما أن الوقاية من اضطرابات المعدة والأمراض الناتجة عن تلوث الطعام والماء تعتمد بشكل أساسي على اتباع سلوكيات صحية بسيطة، مثل تناول طعام وماء آمنين، غسل اليدين بانتظام، والحفاظ على ترطيب الجسم، ويعد التعامل الجيد مع الجفاف أثناء المرض أمرا ضروريا، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض وإبطاء الشفاء.

ويؤكد خبراء صحيون، من بينهم دكتور "سوراديب تشودري" من مستشفى ميدانتا في نويدا، أن الحمى ومشكلات الجهاز الهضمي غالبا ما تنتج عن التعرض لطعام أو ماء ملوث، ويمكن الحد منها عبر الالتزام بإجراءات الوقاية الأساسية.

