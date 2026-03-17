5 أطعمة قد تثير الكوابيس الليلية.. لا تتناولها قبل النوم

كتب : نورهان ربيع

10:00 م 17/03/2026

يعاني الكثيرون من رؤية الكوابيس والأحلام المزعجة أثناء النوم، الأمر الذي يسبب لهم الكثير من القلق والتوتر، ولكنهم غالبا لا يعرفون أن النظام الغذائي الذي يتبعونه قد يكون سببا في هذه المشكلة.

هل طعامك الليلي وراء الكوابيس والأحلام المزعجة؟

ثبت أن هناك بعض الأطعمة عند تناولها في فترة الليل وقبل موعد النوم من المحتمل أن تجلب هذه الأحلام المزعجة، لذا يجب تجنبها خلال فترة الليل وقبل النوم، وفيما يلي نوضح أبرزها بحسب ما ذكره موقع transfermaster.

1- الأطعمة الحارة


من المعروف أن الأطعمة الحارة ترفع درجة حرارة الجسم وتحفز عملية الهضم، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم، بالإضافة إلى ذلك، قد تُسبب المكونات الحارة، مثل الفلفل الحار، ارتجاع المريء، مما يُسبب الشعور بعدم الراحة، وقد يؤدي إلى الكوابيس.


2-الأطعمة والحلويات الغنية بالسكر


قد يؤدي تناول الأطعمة والحلويات الغنية بالسكر قبل النوم إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، ما يُسبب شعورًا بالنشاط يتبعه انخفاض حاد في الطاقة، هذا التذبذب في مستوى الطاقة قد يُؤثر سلبًا على النوم ويزيد من احتمالية رؤية أحلام واضحة أو كوابيس.


3-الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكافيين


الكافيين منبه قد يُؤثر على دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للجسم، لذا فإن تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والشوكولاتة، قبل النوم مباشرةً قد يُصعّب عليك النوم والاستمرار فيه طوال الليل.


4-الكحول


مع أن الكحول قد يُشعرك بالنعاس في البداية، إلا أنه قد يُؤثر سلبًا على جودة نومك، إذ يُعيق الكحول مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM)، وهي المرحلة التي تحدث فيها معظم الأحلام، مما قد يُؤدي إلى أحلامٍ واضحة أو مُزعجة.


5-منتجات الألبان


قد يُسبب تناول منتجات الألبان قبل النوم مشاكل في الجهاز الهضمي وعدم الراحة لدى بعض الأشخاص، مما قد يُؤثر سلبًا على نومهم.

