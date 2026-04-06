ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

كتب : سيد متولي

07:00 ص 06/04/2026

حلوى الكنافة

توضح الدكتورة إيرينا نيكولينا، خبيرة التغذية، أن الرغبة الملحة في تناول الحلويات أو المعجنات بعد الوجبات قد تكون علامة على خلل داخلي، حيث يبحث الجسم عن مصادر سريعة للطاقة على شكل كربوهيدرات سهلة الامتصاص، لكنها تمنح شعورا مؤقتا بالشبع وتنتهي بسرعة، ما يؤدي إلى شعور بالجوع من جديد.

مخاطر الإفراط في تناول الحلويات

وتشير الخبيرة إلى أن الإفراط في تناول الحلويات يرفع مستوى السكر بشكل مفاجئ في الدم، ما يحفز البنكرياس بشكل مفرط، ويزيد احتمالية مقاومة الأنسولين، كما تؤثر الكربوهيدرات المكررة سلبًا على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مهددة الصحة الهضمية والمناعة وصحة الجلد، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

أسباب الرغبة المفرطة في الحلويات

كما تربط نيكولينا الرغبة المفرطة في الحلويات بعدة عوامل، منها نقص المغذيات الدقيقة في الجسم، التوتر المزمن، قلة النوم، واضطرابات الأكل. وتوضح أن الحميات الصارمة تؤدي إلى إدمان نفسي على الحلويات، وتزيد احتمالية الانتكاس والعودة للاستهلاك المفرط.

وتلفت الخبيرة إلى أن الاستهلاك المستمر للكربوهيدرات المكررة قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وارتفاع خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وأمراض القلب، ومشكلات الجهاز الهضمي. لكنها تشدد على أن الاعتدال هو الحل، وليس الامتناع التام عن الحلويات، مع التحكم في الكميات والتوازن الغذائي.

نصائح لتخفيف الرغبة في تناول الحلويات

ولتخفيف الرغبة المفرطة، توصي نيكولينا بتناول نظام متوازن يشمل البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة، إلى جانب تحسين جودة النوم وخفض التوتر النفسي. كما يمكن البحث عن بدائل صحية للطاقة الحلوة، مثل الفواكه والمكسرات.

وتحث الخبيرة على استشارة الطبيب إذا استمرت الرغبة الشديدة في الحلويات مع ظهور علامات تدهور الصحة العامة، لضمان استبعاد أي اضطرابات أيضية أو مشكلات صحية كامنة قد تكون السبب وراء هذه الرغبة.

اقرأ أيضا:

نظام غذائي يقي من أمراض القلب التاجية

هذه الوجبة الخفيفة تجعلك أقل عرضة للإصابة بالسرطان والأمراض القلبية

احذر.. 6 علامات صامتة تكشف أمراض القلب

الحلويات الأنسولين السكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

