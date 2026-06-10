لا يقتصر تأثير نقص الحديد على الشعور بالتعب والإرهاق، بل يمتد إلى الدماغ ليؤثر في التركيز والذاكرة والمزاج، وقد تظهر مجموعة من العلامات العصبية الخفية قبل فترة طويلة من تشخيص فقر الدم، ما يجعل الانتباه إليها أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة.

ما تأثير الحديد في صحة الدماغ؟



يُعد الحديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الدماغ لأداء وظائفه الحيوية بكفاءة، حيث يلعب دورًا محوريًا في إنتاج الطاقة، وتنظيم عملية استقلاب الجلوكوز، والمساهمة في تصنيع النواقل العصبية المهمة مثل الدوبامين والسيروتونين، وعندما تنخفض مستويات الحديد في الجسم، قد تبدأ مجموعة من الأعراض العصبية والإدراكية بالظهور حتى قبل تطور الحالة إلى فقر الدم، وفقا لما ذكره موقع "clevelandclinic".

تشوش الذهن وتراجع القدرات الإدراكية



من أبرز المؤشرات المرتبطة بنقص الحديد ما يُعرف بـ"تشوش الذهن" أو الضبابية الذهنية، حيث يعاني المصاب من صعوبة في التركيز، وضعف في الذاكرة قصيرة المدى، وتراجع في سرعة اتخاذ القرارات، إلى جانب الشعور بالإرهاق الذهني المستمر.

تأثيرات نفسية ومزاجية ملحوظة



قد يؤثر نقص الحديد في الحالة النفسية والمزاجية، فيؤدي إلى زيادة العصبية والتوتر والشعور باللامبالاة، وقد تتطور الأعراض لدى بعض الأشخاص لتشمل أعراض تشبه الاكتئاب أو القلق.

هل نقص الحديد يسبب الصداع والدوار ؟

الصداع المتكرر وغير المبرر، بالإضافة إلى الدوار والشعور بعدم الاتزان، يعد من الأعراض التي قد تنتج عن انخفاض كفاءة وصول الأكسجين إلى أنسجة الدماغ بسبب نقص الحديد.

متلازمة تململ الساقين وعلاقتها بنقص الحديد

من العلامات المهمة التي تستدعي الانتباه أيضًا متلازمة تململ الساقين، وهي حالة تتمثل في رغبة ملحة وغير مريحة لتحريك الساقين، خاصة خلال فترات الراحة أو في ساعات المساء والليل، وقد ارتبطت في العديد من الحالات بانخفاض مخزون الحديد في الجسم.

لماذا يتم تجاهل هذه الأعراض؟



نظرًا لأن هذه الأعراض قد تُفسر خطأً على أنها نتيجة للإجهاد اليومي أو ضغوط الحياة، ولكن يجب الحرص على استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة عند استمرارها، للتأكد من مستويات الحديد واستبعاد أي نقص قد يؤثر في الصحة العامة والوظائف الإدراكية.

التشخيص المبكر مفتاح الوقاية



يُسهم التشخيص المبكر والعلاج المناسب في الحد من المضاعفات المحتملة واستعادة النشاط الذهني والبدني بصورة فعالة، مما يساعد على تحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة الدماغ على المدى الطويل.

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