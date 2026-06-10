انخفاض مستوى السكر في الدم من المشكلات الصحية التي تتطلب الانتباه السريع، خاصة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، وتحدث هذه الحالة عندما يهبط تركيز الجلوكوز في الدم إلى مستويات أقل من المعدل الطبيعي، وغالبا ما يكون ذلك أقل من 70 ملليجراما لكل ديسيلتر.

وقد يظهر هذا الانخفاض بشكل مفاجئ خلال فترة قصيرة، ما يستدعي التدخل الفوري لتجنب المضاعفات الخطيرة.

أعراض انخفاض سكر الدم



تبدأ أعراض انخفاض السكر عادة بعلامات تحذيرية مبكرة تنبه المريض إلى وجود خلل في مستوى الجلوكوز، ومن أبرزها الشعور بالدوار، وتسارع ضربات القلب، والجوع الشديد، والتعرق الزائد، وارتجاف الأطراف، بالإضافة إلى التوتر والغثيان والتنميل في بعض الأحيان، بحسب موقع هيلث.

ومع استمرار انخفاض السكر دون علاج، قد تتأثر وظائف الدماغ، فيشعر المريض بالإرهاق وصعوبة التركيز والصداع وتشوش الرؤية والرغبة الشديدة في النوم، وفي الحالات الأكثر طورة، قد يتعرض المصاب لفقدان الوعي أو نوبات تشنجية تستدعي الرعاية الطبية العاجلة.

الأسباب الشائعة لانخفاض السكر لدى مرضى السكري



هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى هبوط السكر في الدم لدى مرضى السكري، من أهمها:



تناول جرعات زائدة من أدوية خفض السكر أو الأنسولين.

عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتناول الدواء.

بذل مجهود بدني كبير دون تعديل جرعة العلاج أو تناول وجبة مناسبة.

تأخير الوجبات أو إهمال تناولها.

بعض المشكلات الصحية مثل تراجع كفاءة وظائف الكلى.

طرق الوقاية من انخفاض السكر



يمكن تقليل احتمالية التعرض لهذه الحالة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، ومنها:

الالتزام بمواعيد الوجبات اليومية وعدم إهمال أي وجبة.

تناول الأدوية وفق تعليمات الطبيب من حيث الجرعة والتوقيت.

استشارة الطبيب قبل ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة لتعديل العلاج عند الحاجة.

الاحتفاظ بمصدر سريع للسكر مثل العصائر أو الحلوى أثناء التنقل.

توعية أفراد الأسرة والمحيطين بكيفية التعرف على أعراض انخفاض السكر والتعامل معها.

استخدام أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز عند توفرها.

قياس مستوى السكر عند ظهور أي أعراض غير معتادة لمتابعة الحالة بدقة.

ماذا تفعل عند انخفاض السكر؟





عند الشعور بأعراض هبوط السكر، ينصح بتناول نحو 15 جراما من الكربوهيدرات سريعة الامتصاص، مثل كمية مناسبة من العصير أو العسل أو الحلوى، وبعد مرور 15 دقيقة، يجب إعادة فحص مستوى السكر للتأكد من تحسنه.

وفي حال استمرار انخفاض القراءة أو عدم زوال الأعراض، ينبغي تكرار تناول مصدر السكر ثم طلب المساعدة الطبية إذا لم يحدث تحسن واضح.

الإسعافات الأولية للحالات الشديدة لمرضى السكري



إذا فقد المريض وعيه أو تعرض لتشنجات نتيجة الانخفاض الحاد في السكر، يجب التعامل معه بحذر وسرعة، وذلك من خلال إبقائه في وضع آمن مع رفع الرأس قليلا، وعدم إجباره على البلع لتجنب الاختناق.

ويمكن وضع كمية بسيطة من محلول سكري أو شراب حلو على الجزء الداخلي من الخد إذا أمكن ذلك بأمان، ثم نقله فورا إلى أقرب مستشفى أو طلب الإسعاف بشكل عاجل.

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