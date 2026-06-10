أعد العلماء قائمة لأكثر الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية على كوكب الأرض، وقد حاز أحدها على العلامة الكاملة، وسعى بحث نشرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى تصنيف الخضراوات بناء على قيمتها الغذائية وكثافة تلك العناصر.

ولم يحصل سوى نوع واحد على العلامة الكاملة 100، وهو ليس من الخضروات النادرة باهظة الثمن التي تتطلب زيارة متاجر متخصصة، وهذا النوع هو الجرجير، وهو أمر لافت للنظر.

فقد تفوق هذا الخضار الورقي، الذي يتميز بنكهة فلفلية مميزة، على الكرنب الصيني والسلق وأوراق البنجر والسبانخ ليحتل المركز الأول، وفقا لتقرير موقع Wales Online .

ينتمي هذا النبات إلى عائلة الكرنبيات، ويرتبط بالكرنب واللفت والفجل والخردل.

وعلى الرغم من أن الجرجير ليس شائع الاستخدام في العديد من الدول، إلا أنه يسهل الحصول عليه.

فوائد الجرجير



وصرحت الدكتورة إيمي لي، رئيسة قسم التغذية في شركة "نوسيفيك" للتغذية: "يتمتع الجرجير بفوائد صحية جمة، فهو غني بفيتامين أ والبوتاسيوم، أكثر من الخس العادي، كما أنه غني بفيتامين ج، بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد وفيتامين هـ، فضلا عن فيتامين ك وفيتامين ب6".

وقام تقرير مركز السيطرة على الأمراض بتقييم أكثر من 40 نوعا من "الفواكه والخضروات القوية"، والتي صنفها على أنها "أطعمة ترتبط بقوة بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة".

وجمع الباحثون في البداية قائمة مبدئية لهذه الأطعمة بالاعتماد على الأدبيات العلمية الموجودة وإرشادات المستهلك، قبل حساب درجة كثافة العناصر الغذائية لكل عنصر.

وبشكل عام، لاحظوا: "تركزت العناصر في مجموعات الخضروات الصليبية (الجرجير المائي، والملفوف الصيني، والكرنب الأخضر، واللفت، والجرجير) والخضراوات الورقية الخضراء (السلق، وأوراق الشمندر، والسبانخ، والهندباء، والخس الورقي) في النصف العلوي من توزيع الدرجات، في حين تركزت العناصر التي تنتمي إلى مجموعات الأصفر/البرتقالي (الجزر، والطماطم، والقرع الشتوي، والبطاطا الحلوة)، والثوميات (البصل الأخضر، والكراث)، والحمضيات (الليمون، والبرتقال، والليمون الأخضر، والجريب فروت)، والتوت (الفراولة، والتوت الأسود) في النصف السفلي."

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