كشفت دراسة بريطانية حديثة أن توقيت تناول الحلويات قد يؤدي دورا مهما في تقليل الارتفاعات الحادة في مستويات الجلوكوز.

متى يكون الوقت الأنسب لتناول السكريات؟

تناول السكريات في النصف الأول من اليوم قد يكون أفضل مقارنة بتناولها في ساعات المساء، حيث يساعد ذلك على تقليل تأثيرها على مستويات السكر في الدم والتمثيل الغذائي بشكل عام.

كيف يؤثر توقيت تناول الحلويات على مستويات السكر؟

أظهرت الدراسة أن تناول الحلويات صباحا أو في فترة بعد الظهر يساعد الجسم على التعامل مع السكر بشكل أكثر كفاءة.

ولاحظ الباحثون في الدراسة أن النساء اللواتي تناولن الكعك مساء سجلن ارتفاعات أكبر في سكر الدم مقارنة بمن تناولنه بعد الغداء أو في منتصف النهار، واستمر هذا التأثير إلى صباح اليوم التالي مع ارتفاع في سكر الصيام، وفقا لـ "verywellhealth".

لماذا يكون الصباح أفضل لتناول السكريات؟

تكون حساسية الجسم للإنسولين الهرمون المسؤول عن تنظيم السكر أعلى في الصباح، ثم تنخفض تدريجيا مع مرور اليوم، وهذا يعني أن الجسم يكون أكثر قدرة على التعامل مع السكريات في وقت مبكر، بينما يؤدي تناولها مساءً إلى استجابة أضعف وارتفاع أكبر في مستويات السكر في الدم.

ما مخاطر تناول الطعام في وقت متأخر من الليل؟

يرتبط تناول الوجبات في وقت متأخر، خاصة بعد الساعة الثامنة مساءً، بزيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر على المدى الطويل، ما يبرز أهمية توقيت الوجبات في الحفاظ على الصحة والتمثيل الغذائي.

لماذا لا ينصح بتناول الحلويات على معدة فارغة؟

قد يؤدي تناول الحلويات على معدة فارغة إلى ارتفاع سريع في السكر يليه انخفاض حاد، مما يسبب تقلبات في مستويات الطاقة والسكريات، لذلك ينصح بتناولها ضمن وجبة متوازنة تحتوي على ألياف أو بروتين، حيث يساعد ذلك على إبطاء امتصاص السكر وتقليل هذه التقلبات.

كيف يمكن تقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات؟

يساعد تناول الكربوهيدرات بعد البروتين والألياف ببضع دقائق على تقليل ارتفاع السكر بعد الوجبات، حيث يساهم البروتين والألياف في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات وتحسين استجابة الجسم للسكر.

كيف يمكن الاستمتاع بالحلويات دون رفع السكر؟

تعتبر الحلويات المعتمدة على الفواكه أو الغنية بالألياف والبروتين أقل تأثيرًا على مستويات السكر في الدم.

كما يمنح تحضير الحلويات في المنزل التحكم الأفضل بالمكونات، مثل تقليل السكر أو استخدام بدائل صحية.

الخلاصة أن الاستمتاع بالحلويات دون الإضرار بالسكر ممكن، لكن المفتاح يكمن في التوقيت والطريقة: تناولها في وقت مبكر ومع وجبات متوازنة يساعد على تقليل تأثيرها، بينما يساهم تناولها ليلًا في زيادة اضطراب مستويات السكر في الدم.

