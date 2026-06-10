أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت 13 يونيو.

وفي هذا السياق، نستعرض لكم الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تخفيف حدة درجات الحرارة، وفقا لموقع "هيلث".

البطيخ





يساعد تناول البطيخ على ترطيب الجسم ، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماء وبعض الإلكتروليتات.

كما أن البطيخ يعد من الفواكه المرطبة جدا ، إذ تبلغ نسبة الماء فيه حوالي 90%.

الخيار

يتكون الخيار من حوالي 96% ماء، لذا فهو يعد وجبة خفيفة رائعة سواء تناولته بمفرده أو في السلطات.

الفراولة

فاكهة قليلة السكر تحتوي على حوالي 90% من الماء و80-85 ملليجرام من فيتامين سي ، وهو ما يمثل حوالي 90-100% من الاحتياج اليومي لمعظم البالغين.

ماء جوز الهند

يتكون ماء جوز الهند من حوالي 95% ماء، ويحتوي بشكل طبيعي على كمية قليلة من السكر، و2.6 جرام لكل 100 جرام.

كما يحتوي على كميات قليلة من الإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم.

وفي الطقس الحار، يعتبر ماء جوز الهند بديلا رائعا للمشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية، لأنه يوفر الترطيب والإلكتروليتات.

الزبادي اليوناني

غني بالبروتين ويحتوي على حوالي 81% من الماء، كما أنه يوفر معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم.

ويمكنك مزجه مع الفواكه أو المكسرات أو الكاكاو والماتشا، ثم تجميده لتحضير وجبة خفيفة منعشة.

الخس

من الخضراوات الورقية سهلة الهضم، ويحتوي على نسبة ماء تصل إلى 94%، ويمكنك إضافته إلى السلطات، أو وضعه في السندويشات.

الطماطم

تتكون من حوالي 95% ماء، ويمكن استخدامها في الحساء والسلطات والصلصات، كما أنها تسهم في زيادة كمية السوائل التي تتناولها مع إضافة نكهة مميزة للوجبات.

تجنب هذه الأطعمة في الأيام الحارة

هناك أيضا بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في الأيام الحارة، لأنها تزيد من حرارة الجسم. وتشمل هذه الأطعمة ما يلي:

-القهوة، لأنها تسبب جفاف الجسم ورفع درجة حرارته.

-اللحوم الحمراء والنقانق، نظرا لأن يصعب هضمها ويجب تناولها باعتدال فقط.

-بعض الفواكه والخضراوات التي تسبب التعرق أيضا، وتشمل اليقطين، والكرز، والخوخ، والمانجو، والملفوف الأحمر، والبصل والفلفل الحار.

-بعض أنواع التوابل مثل: الفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة.







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