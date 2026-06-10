كثيرًا ما نصادف أشخاصًا يبدون أصغر من أعمارهم الحقيقية بسنوات، ما يدفع المحيطين بهم إلى التساؤل عن السر وراء مظهرهم الشبابي.

وبينما يعتقد البعض أن الأمر يرتبط بالحظ أو الجينات فقط، فهناك مجموعة من العوامل الوراثية والسلوكية والبيئية التي تلعب دورًا مهمًا في طريقة ظهور علامات التقدم في العمر على الوجه والجسم.

الجينات

العوامل الوراثية تمنح بعض الأشخاص أفضلية طبيعية في الحفاظ على مظهر أكثر شبابًا فالجينات تؤثر في سرعة ظهور التجاعيد، وكفاءة تجدد الخلايا، وقدرة الجلد على الحفاظ على مرونته.

ومع ذلك، لا تفسر الجينات كل شيء، إذ أن تأثيرها يمثل جزءًا محدودًا من عملية الشيخوخة مقارنة بعوامل نمط الحياة، وفق "mayoclinic".

العناية بالبشرة والحماية من الشمس

يُعد التعرض المستمر لأشعة الشمس من أبرز الأسباب التي تسرع ظهور علامات التقدم في العمر فالأشعة فوق البنفسجية تساهم في تكسير الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن تماسك الجلد ومرونته، لذلك غالبًا ما يتمتع الأشخاص الذين يحرصون على استخدام واقي الشمس والعناية المنتظمة ببشرتهم بمظهر أكثر شبابًا على المدى الطويل، وفق "scienceinsights".

النوم الجيد يقلل آثار التقدم في العمر

خلال ساعات النوم يقوم الجسم بعمليات إصلاح وتجديد للخلايا، بما في ذلك خلايا الجلد ولهذا فإن الحصول على نوم كافٍ ومنتظم يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل علامات الإرهاق التي قد تجعل الشخص يبدو أكبر من عمره الحقيقي.

التغذية الصحية تنعكس على المظهر

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على شباب البشرة، فالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية تدعم إنتاج الكولاجين وتحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن العوامل البيئية، كما أن شرب كمية كافية من الماء يساعد على الحفاظ على ترطيب الجلد ومظهره الحيوي.

النشاط البدني سر لا يستهان به

لا يقتصر تأثير الرياضة على تحسين اللياقة البدنية فقط، بل يمتد إلى تعزيز الدورة الدموية وزيادة وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الجلد، كما تساعد التمارين المنتظمة في تقليل الالتهابات وتحسين جودة النوم، وهما عاملان يرتبطان بالحفاظ على مظهر أكثر شبابًا وفق "health".

التوتر المزمن يسرع الشيخوخة

الضغوط النفسية المستمرة قد تؤثر سلبًا على الجسم والبشرة، فارتفاع مستويات التوتر لفترات طويلة يرتبط بزيادة الالتهابات واضطراب النوم وتراجع قدرة الجسم على إصلاح الخلايا، ما قد ينعكس على المظهر الخارجي ويجعل علامات التقدم في العمر أكثر وضوحًا.

الامتناع عن التدخين يحدث فرقًا كبيرًا

التدخين من أكثر العوامل التي تؤثر سلبًا في مظهر البشرة، إذ يقلل تدفق الدم إلى الجلد ويحرم الخلايا من الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة، كما يسرع تكسير الكولاجين ويزيد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة مع مرور الوقت، بحسب "scienceinsights".

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